Аэропорт Мурманска приостановил прием и отправку рейсов

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В аэропорте Мурманска введен план «Ковер»
В аэропорте Мурманска введен план «Ковер» Фото:

Воздушное пространство аэропорта Мурманск временно закрыто для приема и отправки авиарейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Временные ограничения <...> введены на работу аэропорта Мурманск», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения введены в 18:38 по московскому времени.

Все службы, включая экипажи ВС и авиадиспетчеров, активно работают над тем, чтобы гарантировать безопасность пассажиров. Сроки возобновления работы аэропорта не уточняются. 

Обновлено в 19.10 (МСК)

Временные ограничения сняты в 19.05. Об этом сообщили в Росавиации. 

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Воздушное пространство аэропорта Мурманск временно закрыто для приема и отправки авиарейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. «Временные ограничения <...> введены на работу аэропорта Мурманск», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения введены в 18:38 по московскому времени. Все службы, включая экипажи ВС и авиадиспетчеров, активно работают над тем, чтобы гарантировать безопасность пассажиров. Сроки возобновления работы аэропорта не уточняются.  Обновлено в 19.10 (МСК) Временные ограничения сняты в 19.05. Об этом сообщили в Росавиации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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