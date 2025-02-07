Аэропорт Мурманска приостановил прием и отправку рейсов

Воздушное пространство аэропорта Мурманск временно закрыто для приема и отправки авиарейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Временные ограничения <...> введены на работу аэропорта Мурманск», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения введены в 18:38 по московскому времени.
Все службы, включая экипажи ВС и авиадиспетчеров, активно работают над тем, чтобы гарантировать безопасность пассажиров. Сроки возобновления работы аэропорта не уточняются.
Обновлено в 19.10 (МСК)
Временные ограничения сняты в 19.05. Об этом сообщили в Росавиации.
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