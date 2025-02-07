«Ты мой — ты моя»: SHAMAN и Мизулина публично признались в любви

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложили неоднозначные посты в соцсетях. Их публикацию можно принять за публичное признание в любви друг к другу.
«Ты мой», — написала Мизулина в своем telegram-канале. «Ты моя» — после выложил фотографию с такой подписью Shaman.
После развода певца, в социальных сетях начали появляться слухи о возможном его романе между Мизулиной. А недавно в сети давно появились видеозаписи и фото, на которых известный артист в шутливом ключе имитирует поцелуй с лидером Лиги безопасного интернета. Хотя прямых доказательств такой связи не предоставлено, оба иногда публиковали двусмысленные комментарии в своих аккаунтах.
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