«Ты мой — ты моя»: SHAMAN и Мизулина публично признались в любви

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов опубликовали совместные фотографии
© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman и Мизулина признались друг другу в любви
Shaman и Мизулина признались друг другу в любви Фото:

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложили неоднозначные посты в соцсетях. Их публикацию можно принять за публичное признание в любви друг к другу.

«Ты мой», — написала Мизулина в своем telegram-канале. «Ты моя» — после выложил фотографию с такой подписью Shaman.

После развода певца, в социальных сетях начали появляться слухи о возможном его романе между Мизулиной. А недавно в сети давно появились видеозаписи и фото, на которых известный артист в шутливом ключе имитирует поцелуй с лидером Лиги безопасного интернета. Хотя прямых доказательств такой связи не предоставлено, оба иногда публиковали двусмысленные комментарии в своих аккаунтах.

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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложили неоднозначные посты в соцсетях. Их публикацию можно принять за публичное признание в любви друг к другу. «Ты мой», — написала Мизулина в своем telegram-канале. «Ты моя» — после выложил фотографию с такой подписью Shaman. После развода певца, в социальных сетях начали появляться слухи о возможном его романе между Мизулиной. А недавно в сети давно появились видеозаписи и фото, на которых известный артист в шутливом ключе имитирует поцелуй с лидером Лиги безопасного интернета. Хотя прямых доказательств такой связи не предоставлено, оба иногда публиковали двусмысленные комментарии в своих аккаунтах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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