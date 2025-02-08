Как вести себя после развода: объясняет психолог на примере Бородиной

Телеведущей Ксении Бородиной и ее бывшему мужу бизнесмену Курбану Омарову нужно исключить друг друга из жизни и общаться только по вопросам общей дочери. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила психолог Ирина Гуляева, комментируя развод звезд.
«После развода нужно полностью отрезать отношения. В противном случае человек будет находиться постоянно в этом прошлом союзе. Это будет незавершенный развод, поэтому и новые отношения выстраивать очень тяжело», — пояснила эксперт.
Омаров и Бородина в разводе с 2021 года, каждый строит свои жизни. Ксения собралась снова замуж, выбор телеведущей пал на бизнесмена Николая Сердюкова. На это радостное для теледивы событие и отреагировал Курбан.
«Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью», — заявил мужчина на съемках шоу «Хватит слухов!».
Однако Ирина Гуляева убеждена: после расставания не стоит следить за личной жизнью бывшего — крепче будут нервы и проще будет выстаивать новые отношения. Если у пары есть общий ребенок, важно поддерживать коммуникацию исключительно на уровне финансовых вопросов и всего того, что касается воспитания и взросления детей.
«Больше ничего объединять не должно. Также можно переключить отношения на партнера. Допустим, дети остались с мамой. Она выстраивает взаимоотношения: дети-папа, чтобы если возникли вопросы, напрямую включать туда второго родителя и не быть посредником. Вначале это очень тяжело. Когда разрушается семья, никто сразу не может переключиться и принять новую реальность. Особенно тяжело детям. Поэтому этот процесс должен быть постепенным, но добиться прямой коммуникации необходимо», — пояснила психолог.
Если такая модель поведения не выстроится, один из партнеров так и будет пытаться цепляться за прошлое, его новые отношения окажутся на грани, даже если сначала все будет гладко. Поэтому не стоит вообще следить за тем, что там у бывшего(ей). Поздравлять с новым статусом, праздниками, конечно, можно, но смысла особого нет, считает Ирина Гуляева.
Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. В конце того же года у них родилась дочь Теона. Для обоих этот брак стал вторым. От первых отношений и у телеведущей, и у бизнесмена были дети. Разводилась пара со скандалом, бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» обвиняла мужа в изменах.
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