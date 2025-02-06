«Лишь бы не стал белой вороной»: психолог оценила 7 правил воспитания от Ксении Собчак

Журналист Ксения Собчак, загнавшая 8-летнего сына Платона в жесткие воспитательные рамки, рискует в будущем «расхлебывать» последствия. Таким мнением с URA.RU поделилась детский психолог Дарья Дугенцова, оценивая методы теледивы.
«Среди семи пунктов есть ряд довольно спорных. Некоторые подходы, озвученные Ксенией, могут не лучшим образом сказаться на ребенке. В частности, он может почувствовать себя белой вороной. А ограничения в еде порой приводят к развитию РПП», — пояснила эксперт.
Дугенцова разобрала каждый пункт, которого придерживается Собчак. Первое, на что обращает внимание телеведущая — здоровая еда. По ее словам, Платон ограничен в сладком, дома у них нет подобных продуктов. При этом если мальчик идет на мероприятие и там есть «запрещенка», ему можно ее есть. «Если вы ограничиваете ребенка в еде и ее действительно нет дома — это самый лучший вариант. Главная ошибка, из-за которой развивается РПП, — жесткое ограничение. В таком случае идет фиксация на запрещенном продукте, например, сладостях. В дальнейшем это все выливается в серьезные проблемы», — пояснила эксперт.
Второй пункт списка Собчак касается выполнения домашнего задания. Телеведущая считает, что уроки — это ответственность ребенка, а не родителей. Психолог разделяет это мнение звезды, но подчеркивает: такой подход уместен, если только речь идет о средней школе. Что касается начальных классов, родители должны научить ребенка этой ответственности, а не перекладывать на него все сразу. «Это делается постепенно. Вместе с родителями, с преподавателями».
Третий пункт гласит: ребенок должен просыпаться сам, а не ждать, пока его разбудят родители. Кроме того, Собчак считает, что маленький человек должен сам сделать зарядку и принять холодный душ. Это все здорово, если у ребенка к этому лежит душа, поясняет психолог. А вот если давить на него, например, заставляя обязательно завтракать, все это опять может вылиться в негативные последствия, среди которых РПП, а также нарушение связи с родителями.
«В таком возрасте у ребенка нет концентрации внимания на предложенных взрослыми ценностях в виде зарядки, завтрака, холодного душа. Все должно быть по согласию, а не из-под палки. Заставлять тут нельзя. А вот учить ответственности и самому просыпаться — хорошая инициатива», — поддерживает Дугенцова.
Четвертый пункт — боль многих родителей. Теледива заявила, что строго ограничивает время на гаджеты — максимум два часа на выходных. На неделе у Платона нет доступа к ним.
«Здесь спорно, потому что очень важно, чтобы ребенок не чувствовал себя белой вороной. Часто бывает, что родители начитаются всяких рекомендаций, что жизнь в гаджетах влияет на развитие ребенка и так далее, и начинают давить. В ограничениях есть смысл, но тут важна мера. Если на неделе ограничивать ребенка, с большой вероятностью, он будет чувствовать себя белой вороной.
В школе это может привести к буллингу или к неустойчивой самооценке, которая слишком активно дифференцируется, особенно в младшем школьном возрасте. Этот пункт я бы откорректировала и сказала бы так. Пусть два часа, но ребенок должен сам выбирать, как потратить это время. Тогда это будет нормальным подходом и не отразится на психике», — пояснила детский психолог.
В пятом правиле для Платона звездная мама сообщает, что у ребенка должен быть спорт каждый день. Но и тут ситуация на грани. Если малышу нравится такой образ жизни — не вопрос. А если нет, то можно сильно навредить. Сильное давление с требованием выполнения этого правила приведет к обратному эффекту, когда ребенок не захочет заниматься спортом вообще никогда.
Шестой пункт от Ксении Собчак: если что-то идет не так — не ругаем. Психолог приветствует такой подход к воспитанию малыша. Это же перетекает и в заключительную мысль телеведущей о том, что если ребенок и совершает ошибки, он все равно самый лучший и любимый. Именно с таким посылом и должна выстраиваться вся система воспитания. Родителям важно обозначить для ребенка некую систему наказания в случае его провинностей. Если допущена ошибка, маленький человек будет знать, что у него есть предсказуемость действий от родителей. Но во главе всего все равно должна быть мысль о том, что ребенок всегда важен, ценен и любим для родителей.
«Мне последние два пункта очень нравятся. Отличный подход, который одобряют психологи», — заключила эксперт.
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