ВСУ ударили беспилотниками по жилым домам в Ростове-на-Дону

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В Ростовской области повреждены административные и жилые здания, людей эвакуируют
В Ростовской области повреждены административные и жилые здания, людей эвакуируют Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали несколько жилых домов, административных зданий и автомобилей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по улице Вильнюсская, дом 4, 6, 7, улице 1-ой Конной Армии дом 16, 18, улице В. Пановой, 37», — написали Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения на земле стали следствием падения обломков БПЛА, сбитых ПВО, а также беспилотников, подавленных системами РЭБ. 

Из одной из попавших под удар жилых многоэтажек эвакуировали 68 жильцов. Также пострадали легковые автомобили, припаркованные у дома, добавил губернатор. Помимо этого, в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания, было эвакуировано шесть работников.

На месте работают экстренные службы. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

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При атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали несколько жилых домов, административных зданий и автомобилей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по улице Вильнюсская, дом 4, 6, 7, улице 1-ой Конной Армии дом 16, 18, улице В. Пановой, 37», — написали Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения на земле стали следствием падения обломков БПЛА, сбитых ПВО, а также беспилотников, подавленных системами РЭБ.  Из одной из попавших под удар жилых многоэтажек эвакуировали 68 жильцов. Также пострадали легковые автомобили, припаркованные у дома, добавил губернатор. Помимо этого, в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания, было эвакуировано шесть работников. На месте работают экстренные службы. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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