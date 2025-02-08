ВСУ ударили беспилотниками по жилым домам в Ростове-на-Дону

При атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали несколько жилых домов, административных зданий и автомобилей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по улице Вильнюсская, дом 4, 6, 7, улице 1-ой Конной Армии дом 16, 18, улице В. Пановой, 37», — написали Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения на земле стали следствием падения обломков БПЛА, сбитых ПВО, а также беспилотников, подавленных системами РЭБ.
Из одной из попавших под удар жилых многоэтажек эвакуировали 68 жильцов. Также пострадали легковые автомобили, припаркованные у дома, добавил губернатор. Помимо этого, в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания, было эвакуировано шесть работников.
На месте работают экстренные службы. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.