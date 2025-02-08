Режим ЧП введен в одном из районов Ростова-на-Дону

В Первомайском районе Ростова-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Решение коснулось многоквартирных домов, получивших повреждения в результате ночных атак ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — заявил Слюсарь. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
СК завершил осмотр поврежденных территорий, что позволило коммунальным службам начать восстановительные работы. В свою очередь, специалисты газовых аварийных служб провели проверку состояния газовых труб и оборудования в квартирах.
Администрация Первомайского района активно взаимодействует с жителями: организован оперативный штаб, проводится поквартирный обход, а также функционирует комиссия по оценке ущерба. Пострадавшим гарантирована необходимая помощь.
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