Режим ЧП введен в одном из районов Ростова-на-Дону

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Ночью БПЛА ВСУ повредили жилые дома в Ростове-на-Дону
Ночью БПЛА ВСУ повредили жилые дома в Ростове-на-Дону Фото:

В Первомайском районе Ростова-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Решение коснулось многоквартирных домов, получивших повреждения в результате ночных атак ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — заявил Слюсарь. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

СК завершил осмотр поврежденных территорий, что позволило коммунальным службам начать восстановительные работы. В свою очередь, специалисты газовых аварийных служб провели проверку состояния газовых труб и оборудования в квартирах.

Администрация Первомайского района активно взаимодействует с жителями: организован оперативный штаб, проводится поквартирный обход, а также функционирует комиссия по оценке ущерба. Пострадавшим гарантирована необходимая помощь.

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Решение коснулось многоквартирных домов, получивших повреждения в результате ночных атак ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — заявил Слюсарь. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. СК завершил осмотр поврежденных территорий, что позволило коммунальным службам начать восстановительные работы. В свою очередь, специалисты газовых аварийных служб провели проверку состояния газовых труб и оборудования в квартирах. Администрация Первомайского района активно взаимодействует с жителями: организован оперативный штаб, проводится поквартирный обход, а также функционирует комиссия по оценке ущерба. Пострадавшим гарантирована необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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