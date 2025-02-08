Раскрыты потери ВСУ на курском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военных в Курской области
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ВСУ потеряли 58 550 военных за все время боев под Курском
ВСУ потеряли 58 550 военных за все время боев под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинская армия за сутки потеряла в боях в Курской области свыше 320 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 320 военнослужащих», — заявили в оборонном ведомстве в telegram-канале. За все время боевых действий в регионе потери составили более 58 550 военных.

Согласно сводки Минобороны от 7 февраля, ВСУ потеряли 370 военнослужащих. Также российские военные уничтожили три бронетранспортера (БТР), семь боевых машин пехоты (БМП) и 11 танков противника, передает «Национальная служба новостей». 

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Украинская армия за сутки потеряла в боях в Курской области свыше 320 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 320 военнослужащих», — заявили в оборонном ведомстве в telegram-канале. За все время боевых действий в регионе потери составили более 58 550 военных. Согласно сводки Минобороны от 7 февраля, ВСУ потеряли 370 военнослужащих. Также российские военные уничтожили три бронетранспортера (БТР), семь боевых машин пехоты (БМП) и 11 танков противника, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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