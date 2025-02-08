В РФ состоялся праздник «Лыжня России 2025»
В российских городах прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Как прошло ежегодное спортивное мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
«Это не просто соревнование, а традиция, ставшая символом здорового образа жизни. В этом году „Лыжня России“ посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Пост опубликован в его telegram?канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.