Праздник спорта, объединивший всю страну: как прошла «Лыжня России 2025». Фоторепортаж

В России прошел ежегодный праздник спорта — «Лыжня России 2025»
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В РФ состоялся праздник «Лыжня России 2025»
В РФ состоялся праздник «Лыжня России 2025» Фото:

В российских городах прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Как прошло ежегодное спортивное мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.

«Это не просто соревнование, а традиция, ставшая символом здорового образа жизни. В этом году „Лыжня России“ посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Пост опубликован в его telegram?канале.

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В российских городах прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Как прошло ежегодное спортивное мероприятие — в фоторепортаже URA.RU. «Это не просто соревнование, а традиция, ставшая символом здорового образа жизни. В этом году „Лыжня России“ посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Пост опубликован в его telegram?канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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