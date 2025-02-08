08 февраля 2025

Эльмаш затягивает дымом от мощного пожара. Фото, видео

В небе над Екатеринбургом заметили столб дыма
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, нпо автоматики, тушение пожара, чс, возгорание
Площадь пожара пока неизвестно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелось здание на улице Кислородной 7Л, где находятся несколько автосервисов (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили URA.RU МЧС Свердловской области.

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Очевидцы уточнили, что горит автосалон Škoda. Огромный столб дыма виден из близлежащих районов.

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В Екатеринбурге загорелось здание на улице Кислородной 7Л, где находятся несколько автосервисов (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили URA.RU МЧС Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. Очевидцы уточнили, что горит автосалон Škoda. Огромный столб дыма виден из близлежащих районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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