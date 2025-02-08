В Екатеринбурге загорелось здание на улице Кислородной 7Л, где находятся несколько автосервисов (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили URA.RU МЧС Свердловской области.
«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Очевидцы уточнили, что горит автосалон Škoda. Огромный столб дыма виден из близлежащих районов.
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