На острове Сахалин введен режим ЧС из-за китайского судна

В Невельском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации после того, как на мель село китайское судно с мазутом. Об этом сообщает МЧС по региону.
«В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера», — передает ведомство в своем telegram-канале. Накануне в регионе, в городе Невельске, на мель село китайское грузовое судно «Ань Янь 2» с мазутом. В связи с этим был организован мониторинг ситуации на береговой линии. От МЧС РФ привлечены спасатели, также задействована техника.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также активно мониторит ситуацию. Отмечалось, что на борту судна находятся 20 членов экипажа.
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