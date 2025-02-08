Появилось видео с севшим в Сахалинской области на мель китайским судном

09 февраля 2025 в 08:56 Размер текста - 17 +

К застрявшему судну «Ань Янь 2» невозможно подобраться из-за погоды, заявил Лимаренко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко взял на особый контроль инцидент с китайским судном «Ань Янь 2», застрявшим на мели у порта Невельска на Сахалине. В данный момент из-за сильного шторма спасатели не могут оказать помощь. Зампред правительства области Алексей Римша информировал губернатора о работе оперативного штаба. «Взял на особый контроль ситуацию с китайским судном „Ань Янь 2“. С экипажем судна поддерживается постоянный контакт. В данный момент к судну невозможно подойти из-за сильного шторма, поэтому морские спасательные и водолазные службы вынуждены ожидать улучшения погодных условий», — пишет Лимаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о разгрузке судна или его снятии с мели примут при улучшении погодных условий. Иностранное грузовое судно село на мель южнее порта Невельск. На борту 20 членов экипажа, которые не нуждаются в медицинской помощи. Разлива топлива нет. В районе происшествия введен режим повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко взял на особый контроль инцидент с китайским судном «Ань Янь 2», застрявшим на мели у порта Невельска на Сахалине. В данный момент из-за сильного шторма спасатели не могут оказать помощь. Зампред правительства области Алексей Римша информировал губернатора о работе оперативного штаба. «Взял на особый контроль ситуацию с китайским судном „Ань Янь 2“. С экипажем судна поддерживается постоянный контакт. В данный момент к судну невозможно подойти из-за сильного шторма, поэтому морские спасательные и водолазные службы вынуждены ожидать улучшения погодных условий», — пишет Лимаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что решение о разгрузке судна или его снятии с мели примут при улучшении погодных условий. Иностранное грузовое судно село на мель южнее порта Невельск. На борту 20 членов экипажа, которые не нуждаются в медицинской помощи. Разлива топлива нет. В районе происшествия введен режим повышенной готовности.