Курганец наловил кучу рыбы у Бурово-Петровского моста

Житель Кургана за несколько часов наловил кучу карасей на реке Тобол у городского моста. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«У Бурово-Петровского моста в Кургане хорошо клевал карась. С 12:00 до 15:00 наловил много рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. В комментариях рыбаки подтверждают, что там был отличный клев. Они добавляют, что новичкам добраться от Кургана до места рыбалки поможет навигатор.
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