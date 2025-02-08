08 февраля 2025
07 февраля 2025

Курганец наловил кучу рыбы у Бурово-Петровского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак похвастался уловом
Рыбак похвастался уловом Фото:

Житель Кургана за несколько часов наловил кучу карасей на реке Тобол у городского моста. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«У Бурово-Петровского моста в Кургане хорошо клевал карась. С 12:00 до 15:00 наловил много рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. В комментариях рыбаки подтверждают, что там был отличный клев. Они добавляют, что новичкам добраться от Кургана до места рыбалки поможет навигатор.

Хороший улов ждал рыбака
Хороший улов ждал рыбака
Фото:

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Житель Кургана за несколько часов наловил кучу карасей на реке Тобол у городского моста. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «У Бурово-Петровского моста в Кургане хорошо клевал карась. С 12:00 до 15:00 наловил много рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. В комментариях рыбаки подтверждают, что там был отличный клев. Они добавляют, что новичкам добраться от Кургана до места рыбалки поможет навигатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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