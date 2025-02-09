09 февраля 2025

Обломки беспилотников упали на крышу дома в Краснодаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома
Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома Фото:

Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в Краснодаре. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в Краснодаре. По информации Shot, пострадала многоэтажка на улице Буденного. Сейчас на месте работают все экстренные службы, предварительно пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС России по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.

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Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в Краснодаре. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в Краснодаре. По информации Shot, пострадала многоэтажка на улице Буденного. Сейчас на месте работают все экстренные службы, предварительно пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС России по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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