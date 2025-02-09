Обломки беспилотников упали на крышу дома в Краснодаре

Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома
Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в Краснодаре. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в Краснодаре. По информации Shot, пострадала многоэтажка на улице Буденного. Сейчас на месте работают все экстренные службы, предварительно пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС России по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.
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