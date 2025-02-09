Россиянам рассказали неприятные новости о счетах за отопление

В России с марта запретят регионам переходить на форму оплаты услуг за отопление, когда платеж разбивается равномерно на весь год. С начала весны оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Из-за этого в холодное время года счета будут значительно выше.
«С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят... В холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
В России придумали способ сдержать рост тарифов ЖКХ. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, модернизация инфраструктуры ЖКХ позволит к концу 2030 года улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн россиян. Эксперты URA.RU пояснили, что новый цифровой сервис поможет точно просчитывать стоимость инвестпроектов, планировать модернизацию и системно подходить к регулированию тарифов для населения.
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