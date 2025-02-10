Путин оценил работу МИД России

Владимир Путин поздравил МИД РФ с профессиональным праздником
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Путин оценил работу МИД в текущих внешнеполитических условиях
Путин оценил работу МИД в текущих внешнеполитических условиях Фото:

Российский президент Владимир Путин поздравил министерство иностранных дел с официальным праздником — Днем дипломатического работника. Соответствующее обращение к ведомству опубликовано на официальном сайте Кремля. 

«Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника — Дня дипломатического работника. Российское внешнеполитическое ведомство может по праву гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу», — указано в поздравлении президента. 

Владимир Путин подчеркнул, что МИД РФ вынужден работать сейчас в непростых международных условиях. Однако ведомство продолжает твердо и четко отстаивать интересы государства и успешно взаимодействует с мировыми лидерами с целью построения многополярного миропорядка. Также президент страны отдельно оценил усилия МИД по борьбе с фальсификацией истории, что наиболее актуально в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 

В России День дипломатического работника традиционно отмечается 10 февраля. Праздник был установлен указом президента от 31 октября 2002 года.

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Российский президент Владимир Путин поздравил министерство иностранных дел с официальным праздником — Днем дипломатического работника. Соответствующее обращение к ведомству опубликовано на официальном сайте Кремля.  «Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника — Дня дипломатического работника. Российское внешнеполитическое ведомство может по праву гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу», — указано в поздравлении президента.  Владимир Путин подчеркнул, что МИД РФ вынужден работать сейчас в непростых международных условиях. Однако ведомство продолжает твердо и четко отстаивать интересы государства и успешно взаимодействует с мировыми лидерами с целью построения многополярного миропорядка. Также президент страны отдельно оценил усилия МИД по борьбе с фальсификацией истории, что наиболее актуально в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.  В России День дипломатического работника традиционно отмечается 10 февраля. Праздник был установлен указом президента от 31 октября 2002 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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