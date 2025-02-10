Путин оценил работу МИД России

Российский президент Владимир Путин поздравил министерство иностранных дел с официальным праздником — Днем дипломатического работника. Соответствующее обращение к ведомству опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника — Дня дипломатического работника. Российское внешнеполитическое ведомство может по праву гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу», — указано в поздравлении президента.
Владимир Путин подчеркнул, что МИД РФ вынужден работать сейчас в непростых международных условиях. Однако ведомство продолжает твердо и четко отстаивать интересы государства и успешно взаимодействует с мировыми лидерами с целью построения многополярного миропорядка. Также президент страны отдельно оценил усилия МИД по борьбе с фальсификацией истории, что наиболее актуально в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В России День дипломатического работника традиционно отмечается 10 февраля. Праздник был установлен указом президента от 31 октября 2002 года.
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