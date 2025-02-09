09 февраля 2025
08 февраля 2025

Элитная BMW вылетела на красный и устроила жесткое ДТП в центре Екатеринбурга. Видео

В центре Екатеринбурга BMW X6 выехала на красный и снесла Kia K5
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась на перекрестке улиц Радищева — Сакко и Ванцетти Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Радищева — Сакко и Ванцетти случилась жесткая авария с выехавшей на красный BMW X6 и Kia K5. Видео ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Авария случилась утром 9 февраля. Судя по кадрам, водитель немецкой иномарки проезжал перекресток по улице Радищева на красный в момент, когда на разрешающий с улицы Сакко и Ванцетти выехала другая легковушка. Обе машины вылетели на тротуар.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что при столкновении никто не пострадал.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Радищева — Сакко и Ванцетти случилась жесткая авария с выехавшей на красный BMW X6 и Kia K5. Видео ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Авария случилась утром 9 февраля. Судя по кадрам, водитель немецкой иномарки проезжал перекресток по улице Радищева на красный в момент, когда на разрешающий с улицы Сакко и Ванцетти выехала другая легковушка. Обе машины вылетели на тротуар. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что при столкновении никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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