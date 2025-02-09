В Екатеринбурге на пересечении улиц Радищева — Сакко и Ванцетти случилась жесткая авария с выехавшей на красный BMW X6 и Kia K5. Видео ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
Авария случилась утром 9 февраля. Судя по кадрам, водитель немецкой иномарки проезжал перекресток по улице Радищева на красный в момент, когда на разрешающий с улицы Сакко и Ванцетти выехала другая легковушка. Обе машины вылетели на тротуар.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что при столкновении никто не пострадал.
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