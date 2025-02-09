МинЖКХ Пермского края возглавила Наталья Киселева

К работе на посту министра ЖКХ и благоустройства Пермского края приступила Наталья Киселева. Сегодня правительству ее представил губернатор Дмитрий Махонин.
«На аппаратном совещании Наталью Киселеву в качестве министра представил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин», — сообщает газета «Звезда». Ранее Киселева работала заместителем генерального директора ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края».
О том, что Киселева является основным претендентом на пост министра ЖКХ, источники URA.RU рассказывали 3 февраля. Место министра стало вакантным после перехода Артема Балахнина в мэрию Перми.
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