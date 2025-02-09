09 февраля 2025

МинЖКХ Пермского края возглавила Наталья Киселева

© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве Прикамья новые лица
В правительстве Прикамья новые лица Фото:

К работе на посту министра ЖКХ и благоустройства Пермского края приступила Наталья Киселева. Сегодня правительству ее представил губернатор Дмитрий Махонин.

«На аппаратном совещании Наталью Киселеву в качестве министра представил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин», — сообщает газета «Звезда». Ранее Киселева работала заместителем генерального директора ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края».

О том, что Киселева является основным претендентом на пост министра ЖКХ, источники URA.RU рассказывали 3 февраля. Место министра стало вакантным после перехода Артема Балахнина в мэрию Перми. 

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К работе на посту министра ЖКХ и благоустройства Пермского края приступила Наталья Киселева. Сегодня правительству ее представил губернатор Дмитрий Махонин. «На аппаратном совещании Наталью Киселеву в качестве министра представил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин», — сообщает газета «Звезда». Ранее Киселева работала заместителем генерального директора ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». О том, что Киселева является основным претендентом на пост министра ЖКХ, источники URA.RU рассказывали 3 февраля. Место министра стало вакантным после перехода Артема Балахнина в мэрию Перми. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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