Baza: затонувший танкер Кoala могли заминировать

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При осмотре обнаружили три пробоины в машинном отделении танкера Koala, пишет Baza
При осмотре обнаружили три пробоины в машинном отделении танкера Koala, пишет Baza Фото:
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В порту Ленобласти произошел взрыв на иностранном танкере с мазутом

Танкер Koala, затонувший в Ленинградской области, мог быть заминирован. Следователи сейчас рассматривают эту версию.

«Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи в данный момент проверяют эту версию. На данный момент взрывных устройств на судне не обнаружено, однако кинологи продолжают обследовать танкер и вещи экипажа.

9 февраля был проведен осмотр внешней части танкера с помощью подводного аппарата, который выявил три пробоины в районе машинного отделения. Водолазов к судну допустят только после подтверждения отсутствия опасных устройств. Танкер, который перевозил 130 тысяч тонн мазута, начал тонуть из-за нескольких взрывов, после чего экипаж эвакуировался без пострадавших. Судно в настоящее время находится в порту Усть-Луга, возбуждено уголовное дело по нарушениям в области безопасности мореплавания.

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Танкер Koala, затонувший в Ленинградской области, мог быть заминирован. Следователи сейчас рассматривают эту версию. «Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи в данный момент проверяют эту версию. На данный момент взрывных устройств на судне не обнаружено, однако кинологи продолжают обследовать танкер и вещи экипажа. 9 февраля был проведен осмотр внешней части танкера с помощью подводного аппарата, который выявил три пробоины в районе машинного отделения. Водолазов к судну допустят только после подтверждения отсутствия опасных устройств. Танкер, который перевозил 130 тысяч тонн мазута, начал тонуть из-за нескольких взрывов, после чего экипаж эвакуировался без пострадавших. Судно в настоящее время находится в порту Усть-Луга, возбуждено уголовное дело по нарушениям в области безопасности мореплавания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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