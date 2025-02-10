Baza: затонувший танкер Кoala могли заминировать

Танкер Koala, затонувший в Ленинградской области, мог быть заминирован. Следователи сейчас рассматривают эту версию.
«Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи в данный момент проверяют эту версию. На данный момент взрывных устройств на судне не обнаружено, однако кинологи продолжают обследовать танкер и вещи экипажа.
9 февраля был проведен осмотр внешней части танкера с помощью подводного аппарата, который выявил три пробоины в районе машинного отделения. Водолазов к судну допустят только после подтверждения отсутствия опасных устройств. Танкер, который перевозил 130 тысяч тонн мазута, начал тонуть из-за нескольких взрывов, после чего экипаж эвакуировался без пострадавших. Судно в настоящее время находится в порту Усть-Луга, возбуждено уголовное дело по нарушениям в области безопасности мореплавания.
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