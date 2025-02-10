Экипаж пострадавшего танкера Koala сутки не уходит с места происшествия

Экипаж танкера Koala, который пострадал в результате взрыва и сел на мель в порту Усть-Луга Ленинградской области, остается на месте происшествия уже на протяжении суток. Причины, по которым они продолжают находиться там, пока не раскрываются.
«По неизвестным причинам, экипаж до сих пор находится в порту», — сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники. Там добавили, что, несмотря на планы временного размещения моряков в апарт-отеле, они продолжают находиться на территории терминала.
9 февраля танкер Koala, груженый 130 тысячами тонн мазута, сел на мель в порту Усть-Луга из-за неправильного запуска двигателя, что привело к взрыву. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на борту находились 24 члена экипажа, которые были успешно эвакуированы без пострадавших. Угрозы разлива мазута нет, поскольку грузовые резервуары не повреждены. В настоящее время проводится расследование причин инцидента и обследование машинного отделения, передает «Ридус». Танкер, построенный в 2003 году, прибыл в порт 6 февраля.
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