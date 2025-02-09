09 февраля 2025

Челябинский блогер Дима Масленников станет ведущим нового шоу на СТС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленников заявил, что ему нравится стиль средневековья
Масленников заявил, что ему нравится стиль средневековья Фото:

Блогер Дмитрий Масленников, родившийся в Усть-Катаве Челябинской области, станет одним из ведущих нового шоу «Богатырские игры» на канале СТС. Вместе с ним программу будут вести актеры Михаил Пореченков и Ника Здорик, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Это крутое шоу, которое поражает разнообразием и масштабом. Здесь нет единой полосы препятствий, которую проходят абсолютно все участники. Герои делятся на группы, и каждая выступает в определенном выпуске, то есть зритель никогда не знает, что произойдет. Мне всегда нравилась стилистика средневековья, в данном случае все стилизовано под богатырей и Древнюю Русь. На мой взгляд, такие проекты — классный опыт, который необходимо получить», — заявил Масленников.

В «Богатырских играх» участникам предстоит состязаться в испытаниях по мотивам русских сказок — от боев с колотушками до толкания стены весом 250 кг, а также пройти финальные 11 этапов «Кудыкиной горы». За титул «Богатыря всея Руси» и десять миллионов рублей будут бороться представители разных профессий. Среди них: пилоты, спасатели, коллекционеры и даже чемпионы по поеданию хинкали. Победителями станут двое — мужчина и женщина. Премьера шоу запланирована на весну, отметили в пресс-службе СТС.

Дима Масленников (справа) начнет вести еще одно шоу на СТС
Дима Масленников (справа) начнет вести еще одно шоу на СТС
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Блогер Дмитрий Масленников, родившийся в Усть-Катаве Челябинской области, станет одним из ведущих нового шоу «Богатырские игры» на канале СТС. Вместе с ним программу будут вести актеры Михаил Пореченков и Ника Здорик, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Это крутое шоу, которое поражает разнообразием и масштабом. Здесь нет единой полосы препятствий, которую проходят абсолютно все участники. Герои делятся на группы, и каждая выступает в определенном выпуске, то есть зритель никогда не знает, что произойдет. Мне всегда нравилась стилистика средневековья, в данном случае все стилизовано под богатырей и Древнюю Русь. На мой взгляд, такие проекты — классный опыт, который необходимо получить», — заявил Масленников. В «Богатырских играх» участникам предстоит состязаться в испытаниях по мотивам русских сказок — от боев с колотушками до толкания стены весом 250 кг, а также пройти финальные 11 этапов «Кудыкиной горы». За титул «Богатыря всея Руси» и десять миллионов рублей будут бороться представители разных профессий. Среди них: пилоты, спасатели, коллекционеры и даже чемпионы по поеданию хинкали. Победителями станут двое — мужчина и женщина. Премьера шоу запланирована на весну, отметили в пресс-службе СТС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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