США испугались российского Су-57 и отказались от полетных программ в Индии

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США отказались показывать полеты F-35A и F-16, увидев Су-57
США отказались показывать полеты F-35A и F-16, увидев Су-57 Фото:

В ходе авиакосмической выставки Aero India 2025 Соединенные Штаты отказались от демонстрационных полетов истребителей F-35A и F-16, узнав, что на мероприятии будет показан российский Су-57. Об этом сообщил посол России в Индии Денис Алипов.

«К честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», — заявил Алипов. Его слова передает ТАСС.

Ранее экспортная версия Су-57 прибыла на авиабазу Елаханка в Бангалоре. Ожидание полета российского истребителя на авиашоу Aero India 2025 вызвало особый интерес в Индии. Выставка пройдет с 10 по 14 февраля. За штурвалом самолета находится известный летчик Герой России Сергей Богдан.

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В ходе авиакосмической выставки Aero India 2025 Соединенные Штаты отказались от демонстрационных полетов истребителей F-35A и F-16, узнав, что на мероприятии будет показан российский Су-57. Об этом сообщил посол России в Индии Денис Алипов. «К честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», — заявил Алипов. Его слова передает ТАСС. Ранее экспортная версия Су-57 прибыла на авиабазу Елаханка в Бангалоре. Ожидание полета российского истребителя на авиашоу Aero India 2025 вызвало особый интерес в Индии. Выставка пройдет с 10 по 14 февраля. За штурвалом самолета находится известный летчик Герой России Сергей Богдан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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