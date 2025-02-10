Экономист наконец выяснил, сколько лет надо работать для нормальной пенсии

В России, чтобы получить пенсию выше средней, нужно накопить 35 лет страхового стажа. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«При 35 годах страхового стажа, при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате, страховая пенсия составит примерно 31 тысячу рублей», — рассказал Балынин в разговоре с «Газетой.Ru» По словам эксперта, это на 25% выше текущей пенсии.
Как отметил Балынин, в январе средняя пенсия россиян после индексации составила 24 тысячи рублей. До 25 февраля произойдет дополнительное повышение выплат на 9,5%.
Ранее в Госдуме РФ предложили пересмотреть порядок перерасчета выплат для работающих пенсионеров. Законопроект предлагает произвести перерасчет, исходя из максимального личного пенсионного коэффициента — десяти баллов вместо трех. Об этом писал RT.
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