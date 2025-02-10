Потеснил F-16: на выставке в Индии восхитились российским Су-57

На международной авиационно-космической выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия) российский истребитель Су-57 стал одним из самых обсуждаемых экспонатов. Самолет привлек особое внимание участников и посетителей выставки после демонстрационного полета, сообщают российские СМИ.
Новейший российский истребитель Су-57 совершил первый демонстрационный полет на авиационно-космической выставке в Индии и завладел всеобщим вниманием. Кадры выступления истребителя опубликовал RT. «Российский Су-57 — хит авиасалона в Бангалоре, крупнейшей оборонной выставки в Индии. К самолету приковано сейчас все внимание», — передает RT.
Эксперты, присутствующие на выставке, высоко оценивают характеристики Су-57, сравнивая его с такими зарубежными аналогами, как французский Dassault Rafale и американский F-35. Они отмечают, что возможности российского истребителя превосходят возможности упомянутых моделей.
Су-57, представленный на Aero India, выполнен в модификации Су-57Э. В рамках демонстрационного полета истребитель управлялся заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом.
Ранее Соединенные Штаты отказались от демонстрационных полетов своих истребителей F-35A и F-16 на авиасалоне. По словам посла России в Индии Дениса Алипова, такое решение американцы прияли после того, как узнали, что на мероприятии будет показан российский Су-57.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.