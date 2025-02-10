На северо-западе Челябинска построят четыре новых высотки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект четырех высотных домов одобрила «Маг экспертиза»
Проект четырех высотных домов одобрила «Маг экспертиза» Фото:

На северо-западе Челябинска застройщик «Сириус» возведет четыре новых высотных дома. Проект одобрила «Маг экспертиза», сообщается на сайте Госреестра.

«Одобрено строительство многоквартирных жилых домов со строительными адресами №№9,10,11,12 в Челябинске в Курчатовском районе на Краснопольской площадке №1, в жилом районе №11, микрорайон №51А», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Госреестра.

В ноябре 2023 года специализированный застройщик «Сириус» начал достраивать проблемный ЖК на Краснопольской площадке. Высотку достраивают на фундаменте брошенного дома, который ранее хотели возвести в ЖК «Радуга».

В Челябинске СЗ «Сириус» построит новый ЖК на Краснопольской площадке в 2025 году
В Челябинске СЗ «Сириус» построит новый ЖК на Краснопольской площадке в 2025 году
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На северо-западе Челябинска застройщик «Сириус» возведет четыре новых высотных дома. Проект одобрила «Маг экспертиза», сообщается на сайте Госреестра. «Одобрено строительство многоквартирных жилых домов со строительными адресами №№9,10,11,12 в Челябинске в Курчатовском районе на Краснопольской площадке №1, в жилом районе №11, микрорайон №51А», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Госреестра. В ноябре 2023 года специализированный застройщик «Сириус» начал достраивать проблемный ЖК на Краснопольской площадке. Высотку достраивают на фундаменте брошенного дома, который ранее хотели возвести в ЖК «Радуга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...