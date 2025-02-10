На северо-западе Челябинска застройщик «Сириус» возведет четыре новых высотных дома. Проект одобрила «Маг экспертиза», сообщается на сайте Госреестра.
«Одобрено строительство многоквартирных жилых домов со строительными адресами №№9,10,11,12 в Челябинске в Курчатовском районе на Краснопольской площадке №1, в жилом районе №11, микрорайон №51А», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Госреестра.
В ноябре 2023 года специализированный застройщик «Сириус» начал достраивать проблемный ЖК на Краснопольской площадке. Высотку достраивают на фундаменте брошенного дома, который ранее хотели возвести в ЖК «Радуга».
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