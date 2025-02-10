У ресторана в Сокольниках, охваченного огнем, обрушилась кровля

В парке «Сокольники» у загоревшегося ресторана «Джи Джи Гриль» обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили представители оперативных служб.
«Произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м», — сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
По словам представителей МЧС, возгорание локализовано. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Сокольниках загорелось кафе-гриль. Пламя охватило всю площадь заведения. На месте работают спасательные службы.
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