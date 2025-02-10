У ресторана в Сокольниках, охваченного огнем, обрушилась кровля

В парке «Сокольники» обрушилась кровля у загоревшегося ресторана
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сокольниках загорелось кафе-гриль
В Сокольниках загорелось кафе-гриль Фото:

В парке «Сокольники» у загоревшегося ресторана «Джи Джи Гриль» обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили представители оперативных служб.

«Произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м», — сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. 

По словам представителей МЧС, возгорание локализовано. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Сокольниках загорелось кафе-гриль. Пламя охватило всю площадь заведения. На месте работают спасательные службы.

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В парке «Сокольники» у загоревшегося ресторана «Джи Джи Гриль» обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили представители оперативных служб. «Произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м», — сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.  По словам представителей МЧС, возгорание локализовано. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Сокольниках загорелось кафе-гриль. Пламя охватило всю площадь заведения. На месте работают спасательные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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