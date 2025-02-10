В столичном парке загорелся ресторан «Джи Джи Гриль»

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На месте пожара в Москве работают экстренные службы
На месте пожара в Москве работают экстренные службы Фото:

В столичном парке Сокольники загорелся ресторан «Джи Джи Гриль». Как сообщают telegram-каналы, перед этим были слышны хлопки. 

«Были слышны два хлопка, после чего из заведения на улице 1-й Лучевой просек повалил густой дым», — сообщил очевидец. Его слова передает telegram-канал Shot.

Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы, информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По данным источника, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

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В столичном парке Сокольники загорелся ресторан «Джи Джи Гриль». Как сообщают telegram-каналы, перед этим были слышны хлопки.  «Были слышны два хлопка, после чего из заведения на улице 1-й Лучевой просек повалил густой дым», — сообщил очевидец. Его слова передает telegram-канал Shot. Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы, информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По данным источника, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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