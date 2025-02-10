В столичном парке загорелся ресторан «Джи Джи Гриль»

На месте пожара в Москве работают экстренные службы
В столичном парке Сокольники загорелся ресторан «Джи Джи Гриль». Как сообщают telegram-каналы, перед этим были слышны хлопки.
«Были слышны два хлопка, после чего из заведения на улице 1-й Лучевой просек повалил густой дым», — сообщил очевидец. Его слова передает telegram-канал Shot.
Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы, информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По данным источника, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
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