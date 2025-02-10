Неизвестные спилили дерево посреди Тюмени. Видео

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Дерево было срублено на ул. Прокопия Артамонова
Дерево было срублено на ул. Прокопия Артамонова Фото:

В ночь с 8 на 9 февраля в Тюмени двое мужчин на улице Прокопия Артамонова спилили дерево, которое затем выбросили в мусорный контейнер. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию.

«ЧП произошло ночью 9 февраля. Двое мужчин подъехали на машине, спилили дерево и выбросили его на ближайшей контейнерной площадке», — пояснил URA.RU один из жителей Тюмени.

Горожане предположили, что к вырубке дерева могут быть причастны местные бизнесмены. «Рядом с местом, где стояло дерево, находятся пункт выдачи заказов крупного маркетплейса и студия бальных танцев. Возможно, что молодая сосна им помешала, так как частично закрывала их вывески», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В ближайшее время тюменцы планируют обратиться в полицию. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

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В ночь с 8 на 9 февраля в Тюмени двое мужчин на улице Прокопия Артамонова спилили дерево, которое затем выбросили в мусорный контейнер. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию. «ЧП произошло ночью 9 февраля. Двое мужчин подъехали на машине, спилили дерево и выбросили его на ближайшей контейнерной площадке», — пояснил URA.RU один из жителей Тюмени. Горожане предположили, что к вырубке дерева могут быть причастны местные бизнесмены. «Рядом с местом, где стояло дерево, находятся пункт выдачи заказов крупного маркетплейса и студия бальных танцев. Возможно, что молодая сосна им помешала, так как частично закрывала их вывески», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В ближайшее время тюменцы планируют обратиться в полицию. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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