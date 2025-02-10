В ночь с 8 на 9 февраля в Тюмени двое мужчин на улице Прокопия Артамонова спилили дерево, которое затем выбросили в мусорный контейнер. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию.
«ЧП произошло ночью 9 февраля. Двое мужчин подъехали на машине, спилили дерево и выбросили его на ближайшей контейнерной площадке», — пояснил URA.RU один из жителей Тюмени.
Горожане предположили, что к вырубке дерева могут быть причастны местные бизнесмены. «Рядом с местом, где стояло дерево, находятся пункт выдачи заказов крупного маркетплейса и студия бальных танцев. Возможно, что молодая сосна им помешала, так как частично закрывала их вывески», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В ближайшее время тюменцы планируют обратиться в полицию. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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