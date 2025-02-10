Россиян хотят обязать маркировать батареи в квартирах

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что маркировка отопительных приборов приведет к снижению незаконного оборота
Ожидается, что маркировка отопительных приборов приведет к снижению незаконного оборота Фото:

В России с 1 сентября 2025 года могут ввести обязательную маркировку некоторых видов отопительных приборов. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. 

«Минпромторг России предлагает ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов (радиаторы центрального отопления и их секции, конвекторы отопительные)», — сообщили в министерстве. Заявление передает «Прайм».

Подчеркивается, что вплоть до 31 августа 2025 года будет проводиться добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов. Ожидается, что маркировка поможет уменьшить количество нелегальных отопительных приборов на рынке и улучшить эффективность контроля в данной сфере.

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В России с 1 сентября 2025 года могут ввести обязательную маркировку некоторых видов отопительных приборов. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.  «Минпромторг России предлагает ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов (радиаторы центрального отопления и их секции, конвекторы отопительные)», — сообщили в министерстве. Заявление передает «Прайм». Подчеркивается, что вплоть до 31 августа 2025 года будет проводиться добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов. Ожидается, что маркировка поможет уменьшить количество нелегальных отопительных приборов на рынке и улучшить эффективность контроля в данной сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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