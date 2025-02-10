Россиян хотят обязать маркировать батареи в квартирах

В России с 1 сентября 2025 года могут ввести обязательную маркировку некоторых видов отопительных приборов. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
«Минпромторг России предлагает ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов (радиаторы центрального отопления и их секции, конвекторы отопительные)», — сообщили в министерстве. Заявление передает «Прайм».
Подчеркивается, что вплоть до 31 августа 2025 года будет проводиться добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов. Ожидается, что маркировка поможет уменьшить количество нелегальных отопительных приборов на рынке и улучшить эффективность контроля в данной сфере.
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