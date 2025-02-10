Зеленский: Украину посетят «серьезные люди» из команды Трампа

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс и представители команды американского лидера Дональда Трампа на предстоящей мюнхенской конференции встретятся с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом киевский президент заявил в видео, которое было опубликовано на telegram-канале информационного агентства УНИАН.
«Мне важно сегодня сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на совместном видении, желательно, главных вещей <…> На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа, у нас на Украине еще до мюнхенской конференции. Потом будет мюнхенская конференция, у меня там будет ряд встреч и с вице-президентом (США Джей-Ди Вэнсом — прим. URA.RU), также будут встречи и с командой президента Трампа», — сказал Зеленский в видеообращении.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене состоится 61-я конференция по безопасности. На этом мероприятии представители высшего руководства различных стран соберутся для обсуждения срочных вопросов внешней политики, включая ситуацию на Украине и в Ближнем Востоке, передает «Царьград». Делегацию Соединенных Штатов на этом форуме возглавит вице-президент Джей-Ди Вэнс. Ожидается, что в конференции также примет участие Зеленский, участие которого подтверждено официальными лицами Киева, а также специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. Помимо прочего, в рамках конференции запланирована встреча министров иностранных дел стран Группы семи (G7).
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