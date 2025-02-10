Зеленский: Европа выделила Украине крупную сумму денег

Европейский инвестиционный банк выделил Украине $2 млрд на энергетику, жилищные программы и инфраструктуру. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только что была встреча с главой Европейского инвестиционного банка. Это о поддержке — еще $2 млрд для Украины», — сказал Зеленский. Он отметил, что эти деньги пойдут на финансирование энергетики, инфраструктурных проектов и жилищных программ.
Ранее Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу реальных объемов финансовой помощи, поступающей в Украину, утверждая, что заявленные суммы значительно превышают фактически полученные. Он указывал на несоответствие в размерах помощи от США и рассчитывал на закрытие финансовых пробелов за счет европейских партнеров и внутренних ресурсов.
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