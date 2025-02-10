10 февраля 2025

Зеленский: Европа выделила Украине крупную сумму денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина получит $2 млрд от Евросоюза
Украина получит $2 млрд от Евросоюза Фото:

Европейский инвестиционный банк выделил Украине $2 млрд на энергетику, жилищные программы и инфраструктуру. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

«Только что была встреча с главой Европейского инвестиционного банка. Это о поддержке — еще $2 млрд для Украины», — сказал Зеленский. Он отметил, что эти деньги пойдут на финансирование энергетики, инфраструктурных проектов и жилищных программ. 

Ранее Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу реальных объемов финансовой помощи, поступающей в Украину, утверждая, что заявленные суммы значительно превышают фактически полученные. Он указывал на несоответствие в размерах помощи от США и рассчитывал на закрытие финансовых пробелов за счет европейских партнеров и внутренних ресурсов. 

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Европейский инвестиционный банк выделил Украине $2 млрд на энергетику, жилищные программы и инфраструктуру. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.  «Только что была встреча с главой Европейского инвестиционного банка. Это о поддержке — еще $2 млрд для Украины», — сказал Зеленский. Он отметил, что эти деньги пойдут на финансирование энергетики, инфраструктурных проектов и жилищных программ.  Ранее Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу реальных объемов финансовой помощи, поступающей в Украину, утверждая, что заявленные суммы значительно превышают фактически полученные. Он указывал на несоответствие в размерах помощи от США и рассчитывал на закрытие финансовых пробелов за счет европейских партнеров и внутренних ресурсов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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