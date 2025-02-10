Bloomberg: команда Трампа скоро обнародует варианты решения конфликта на Украине

Посланник Дональда Трампа по Украине и России, генерал в отставке Кит Келлог, в ближайшие недели планирует представить президенту США варианты для прекращения конфликта, сообщает Bloomberg. Келлог соберет необходимую информацию во время участия на Мюнхенской конференции по безопасности и посещения Киева и других европейских столиц.
Как указывают источники, знакомые с планами Келлога, его задачей будет подготовка предложений для Трампа, которые помогут наладить прямые переговоры между президентом США и лидерами России и Украины. «Это подготовит почву для того, чтобы президент провел прямые переговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским», — пишет Bloomberg.
Как говорится в материале, в рамках этой миссии Келлог не планирует посещать Москву. Дополнительную информацию о его задачах и целях пребывания на Мюнхенской конференции предоставить не удалось, так как Совет национальной безопасности Белого дома не предоставил комментариев по этому вопросу на момент запроса.
При этом по информации, опубликованной The Daily Telegraph и основанной на данных от источников, администрация президента США решила отложить разработку стратегии по урегулированию ситуации на Украине. Это решение было принято с целью интеграции взглядов европейских союзных стран. Издание пишет, что Келлог подтвердил стремление администрации активно взаимодействовать с европейскими партнерами и учитывать их мнения в разработке данной стратегии, передает RT.
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