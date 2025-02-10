10 февраля 2025

Премьер Японии Исиба ужесточил риторику по претензиям к статусу Курил

© Служба новостей «URA.RU»
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Япония стремится скорее разрешить территориальные разногласия с РФ
Япония стремится скорее разрешить территориальные разногласия с РФ Фото:

Токио планирует установить контроль над четырьмя Курильскими островами. Вопрос принадлежности территорий впервые за семь лет публично поднял премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Заявление было сделано 7 февраля, когда в стране отмечали День северных территорий (другое название Южных Курил).

«Исиба назвал прискорбным то, что Японии и РФ так и не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор. Он обратился к Москве с призывом возобновить программы посещения могил бывшими жителями Курильских островов, назвав этот вопрос главным приоритетом японо-российских отношений», — выдержки из обращения премьер-министр приводит РБК. Японские власти претендуют на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную гряду Хабомаи.

В январе в Токио прошел симпозиум, посвященный выбору места для утилизации радиоактивных отходов с атомных станций страны. Во время одно из сессий прозвучала идея о договоре с Россией о передаче четырех Курильских островов в обмен на возможность совместного создания зоны для захоронения опасных веществ, напоминает RT. За это высказывание Исибе пришлось извиняться в парламенте, отмечает телеканал 360. Москва не собирается возобновлять переговоры о возможном мирном соглашении с Японией по Курилам, так как японская сторона занимает враждебную позицию, пишет «Национальная служба новостей».

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Токио планирует установить контроль над четырьмя Курильскими островами. Вопрос принадлежности территорий впервые за семь лет публично поднял премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Заявление было сделано 7 февраля, когда в стране отмечали День северных территорий (другое название Южных Курил). «Исиба назвал прискорбным то, что Японии и РФ так и не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор. Он обратился к Москве с призывом возобновить программы посещения могил бывшими жителями Курильских островов, назвав этот вопрос главным приоритетом японо-российских отношений», — выдержки из обращения премьер-министр приводит РБК. Японские власти претендуют на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную гряду Хабомаи. В январе в Токио прошел симпозиум, посвященный выбору места для утилизации радиоактивных отходов с атомных станций страны. Во время одно из сессий прозвучала идея о договоре с Россией о передаче четырех Курильских островов в обмен на возможность совместного создания зоны для захоронения опасных веществ, напоминает RT. За это высказывание Исибе пришлось извиняться в парламенте, отмечает телеканал 360. Москва не собирается возобновлять переговоры о возможном мирном соглашении с Японией по Курилам, так как японская сторона занимает враждебную позицию, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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