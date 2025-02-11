ВСУ казнили своего сослуживца на курском направлении

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Военные Украины казнили своего сослуживца по неизвестным причинам
Военные Украины казнили своего сослуживца по неизвестным причинам Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области в районе населенного пункта Николаево-Дарьино украинские военные 21-й отдельной механизированной бригады привязали своего сослуживца к дереву над окопами и казнили. Об этом сообщили представители российского силового ведомства. Почему бойцы ВСУ поступили со своим сослуживцем таким образом — не известно. 

«Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву», — заявили в силовом ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в этот же день во время штурма погибли еще трое сослуживцев убитого. 

Ранее военные Украины расстреляли 15 сослуживцев из 110-й бригады в ДНР. Их убили из-за отказа продолжать бои за Великую Новоселку. 

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В Курской области в районе населенного пункта Николаево-Дарьино украинские военные 21-й отдельной механизированной бригады привязали своего сослуживца к дереву над окопами и казнили. Об этом сообщили представители российского силового ведомства. Почему бойцы ВСУ поступили со своим сослуживцем таким образом — не известно.  «Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву», — заявили в силовом ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в этот же день во время штурма погибли еще трое сослуживцев убитого.  Ранее военные Украины расстреляли 15 сослуживцев из 110-й бригады в ДНР. Их убили из-за отказа продолжать бои за Великую Новоселку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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