В Курской области в районе населенного пункта Николаево-Дарьино украинские военные 21-й отдельной механизированной бригады привязали своего сослуживца к дереву над окопами и казнили. Об этом сообщили представители российского силового ведомства. Почему бойцы ВСУ поступили со своим сослуживцем таким образом — не известно.
«Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву», — заявили в силовом ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в этот же день во время штурма погибли еще трое сослуживцев убитого.
Ранее военные Украины расстреляли 15 сослуживцев из 110-й бригады в ДНР. Их убили из-за отказа продолжать бои за Великую Новоселку.
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