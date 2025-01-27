Командир ВС РФ: ВСУ расстреляли 15 солдат за отказ оборонять Великую Новоселку

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Бойцы ВСУ расстреляли своих сослуживцев в подвале в одном из домов Великой Новоселки
Бойцы ВСУ расстреляли своих сослуживцев в подвале в одном из домов Великой Новоселки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ расстреляли 15 сослуживцев, которые отказались продолжать воевать за Великую Новоселку (ДНР). Об этом рассказал командир штурмроты батальона морпехов группировки «Восток» с позывным Рязань.

«Порядка 15 человек [служивших в украинской армии] находились в подвальных помещениях под контролем старших военнослужащих ВСУ. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — рассказал Рязань в беседе с ТАСС. Он отметил, что эти 15 украинских бойцов 110-й бригады не были настроены на бой с ВС РФ, за что и были помещены в подвал. 

Рязань добавил, что об этом рассказали пленные военнослужащие ВСУ, взятые в плен при штурме Великой Новоселке. По его словам, плененные также рассказали об огневых точках ВСУ и основных районах обороны.

Ранее стало известно, что солдаты ВС РФ установили российские флаги в районах Великой Новоселки. Он был освобожден 26 января 2025 года.

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Бойцы ВСУ расстреляли 15 сослуживцев, которые отказались продолжать воевать за Великую Новоселку (ДНР). Об этом рассказал командир штурмроты батальона морпехов группировки «Восток» с позывным Рязань. «Порядка 15 человек [служивших в украинской армии] находились в подвальных помещениях под контролем старших военнослужащих ВСУ. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — рассказал Рязань в беседе с ТАСС. Он отметил, что эти 15 украинских бойцов 110-й бригады не были настроены на бой с ВС РФ, за что и были помещены в подвал.  Рязань добавил, что об этом рассказали пленные военнослужащие ВСУ, взятые в плен при штурме Великой Новоселке. По его словам, плененные также рассказали об огневых точках ВСУ и основных районах обороны. Ранее стало известно, что солдаты ВС РФ установили российские флаги в районах Великой Новоселки. Он был освобожден 26 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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