Командир ВС РФ: ВСУ расстреляли 15 солдат за отказ оборонять Великую Новоселку

Бойцы ВСУ расстреляли 15 сослуживцев, которые отказались продолжать воевать за Великую Новоселку (ДНР). Об этом рассказал командир штурмроты батальона морпехов группировки «Восток» с позывным Рязань.
«Порядка 15 человек [служивших в украинской армии] находились в подвальных помещениях под контролем старших военнослужащих ВСУ. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — рассказал Рязань в беседе с ТАСС. Он отметил, что эти 15 украинских бойцов 110-й бригады не были настроены на бой с ВС РФ, за что и были помещены в подвал.
Рязань добавил, что об этом рассказали пленные военнослужащие ВСУ, взятые в плен при штурме Великой Новоселке. По его словам, плененные также рассказали об огневых точках ВСУ и основных районах обороны.
Ранее стало известно, что солдаты ВС РФ установили российские флаги в районах Великой Новоселки. Он был освобожден 26 января 2025 года.
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