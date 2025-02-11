Как живет иноагент Покровский: критика СВО и России, поддержка Ельцина

На лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) впервые составили административный протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях. Он неоднократно открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался о России. Что известно и жизни Максима Покровского, как сейчас живет музыкант — в материале URA.RU.
Биография Покровского
Максим Покровский родился в Москве и с ранних лет проявлял интерес к музыке, несмотря на отсутствие формального музыкального образования. Он самостоятельно осваивал гитару и пел, что в дальнейшем помогло ему занять свое место на музыкальной сцене. Артист не смог реализовать свою мечту стать летчиком из-за здоровья.
Покровский не получал музыкальное образование, исполнял песни интуитивно и самостоятельно научился играть на гитаре, подстраивая мелодии к известным произведениям. В течение года или двух к Максиму домой приходил учитель фортепиано, однако такой формат обучения не вызывал у артиста энтузиазма.
Музыкальная карьера Покровского
Максим Покровский будучи студентом Московского авиационного института в 1988 году встретил Антона Якомульского и основал музыкальную группу «Ногу свело!». Группа быстро завоевала популярность благодаря своему необычному стилю и оригинальным текстам песен. Песня «Хару Мамбуру» стала настоящим хитом 90-х.
К 1996 году коллектив уже получил престижные музыкальные премии «Звезда» и «Овация». В начале 2000-х группа продолжила радовать поклонников хитами, которые долгое время занимали верхние строчки чартов.
В середине 2000-х Максим Покровский начал заниматься сольными проектами, включая проект Max Inc. В 2012 году началось его сотрудничество с Михаилом Гуцериевым, что привело к созданию нескольких успешных композиций.
Группа «Ногу свело!» продолжала активно снимать клипы и выпускать новые треки. В 2019 году был представлен клип «Самолеты-поезда», а в 2020 году — EP «4 стадии карантина». В 2021 году группа выпустила альбом «Парфюмерия».
Не обошлось и без трудностей: концерты переносились, а планы менялись из-за давления и антиковидных мер. Конфликт с Димой Биланом из-за отмененного концерта в 2021 году также добавил остроты в общественное восприятие деятельности Покровского.
Участие в телеиграх и реалити-шоу
Покровский начал свою телевизионную карьеру с ведения авторского проекта «Муззон» в 1996 году. Программа транслировалась на канале «Российские университеты» и была посвящена музыкальной индустрии.
Максим Покровский также принимал участие в различных телеиграх, включая популярную программу «Угадай мелодию». Его активная позиция и харизма привлекли внимание к его персоне в развлекательных форматах. Особенно запоминающимся стало его участие в реалити-шоу «Последний герой», где он выступал в 2003 и 2004 годах. В рамках шоу он проявил себя с совершенно неожиданной стороны, демонстрируя физическую силу и выносливость. Музыкант не только активно участвовал в испытаниях, но и написал песню «Я не последний герой», которая стала саундтреком к программе.
Максим Покровский также известен своими выступлениями в шоу «Форт Боярд». Он участвовал в этом проекте трижды, и два раза его команда одерживала победу, причем выигрыш составлял почти 60 тысяч рублей.
Личная жизнь
Музыкант, пережив развод своих родителей в детстве, решил, что его собственная семейная жизнь будет строиться на принципах верности и единства. Это желание нашло отражение в его выборе жизненного пути и в отношениях с Татьяной Покровской, которую он встретил на одном из своих концертов в начале 1990-х годов. Татьяна, будучи страстной поклонницей рок-музыки, сразу нашла общий язык с Максимом.
В браке у пары родились двое детей: дочь Таисия и сын Илья. Татьяна, оставив профессиональную карьеру, посвятила себя воспитанию детей и управлению домашним хозяйством, что позволило детям расти в теплой и любящей атмосфере. Максим, в свою очередь, взял на себя финансовые обязательства, обеспечивая семью всем необходимым. Сейчас он живет в не самом благополучном районе Нью-Йорка.
Отношение Покровского к СВО и России
Покровский прошел путь от поддержки действующей власти в 1990-х до радикальной оппозиционности и эмиграции в 2020-х. Его взгляды и творчество стали ярким отражением политических изменений в России, а также причиной для включения в реестр иностранных агентов.
В 1996 году Покровский поддержал Бориса Ельцина на президентских выборах, заявив, что голосует за стабильность. В то время его взгляды были далеки от радикализма, а сам музыкант старался дистанцироваться от политики, хотя и высказывался на общественные темы.
В 2015 году артист заявил о своей толерантности к ЛГБТ-сообществу (признанно в России экстремистским) и допустил возможность усыновления детей однополыми парами. Однако в целом он продолжал избегать активного участия в политике.
С 2020 года взгляды Покровского резко изменились. Он активно поддерживал протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, а в 2022 году осудил специальную военную операцию России на Украине. Его творчество приобрело яркую политическую окраску: музыкант выпустил клипы с антивоенными посылами и выступил на благотворительном марафоне в поддержку Украины.
Эмигрировав в США, Покровский продолжил заниматься творчеством. Вместе с Чулпан Хаматовой и Артуром Смольяниновым (включен в список иноагентов) он создал клип «С новым годом, сынок!», который вызвал широкий резонанс. В 2023 году группа выпустила альбом «После России», название которого отсылает к сборнику Марины Цветаевой и символизирует разрыв с родиной.
В марте 2023 года на Покровского составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако Хорошевский суд Москвы прекратил дело из-за истечения срока давности. В апреле того же года Министерство юстиции РФ включило музыканта в реестр иностранных агентов.
Покровский выразил возможность своего возвращения на родину для гастролей в будущем, при условии изменения политической обстановки. В интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром» артист подчеркнул, что вернется в Россию, если страна пройдет значительные политические изменения, которые он назвал «Россией будущего».
Музыкант утверждает, что как гражданин России, он имеет право на долю в ресурсах страны, таких как нефть и газ. Он не исключил возможности обращения в суд для защиты своих интересов, утверждая, что страна обязана ему за его вклад и заслуги перед ней.
Максим Покровский сейчас
Музыкант продолжает активно заниматься творчеством и выступать на международной сцене, несмотря на эмиграцию и статус иностранного агента. Его жизнь за границей наполнена концертами, новыми проектами и последовательной критикой российской власти.
Сейчас Покровский живет с семьей в США, но много путешествует по миру. В мае 2024 года группа «Ногу свело!» провела масштабный гастрольный тур, охвативший несколько европейских стран: от Барселоны до Кракова. Завершился тур концертом в Батуми в начале июня.
В июле музыкант выступил на фестивале Laima Rendezvous J?rmala, организованном Лаймой Вайкуле в юрмальском зале «Дзинтари». Покровский отметил, что атмосфера мероприятия была замечательной, а взаимодействие с залом и оркестром — идеальным.
Творчество Покровского по-прежнему носит политический характер. В марте 2024 года он записал песню в память об Алексее Навальном***, что стало еще одним выражением его оппозиционных взглядов.
В интервью музыкант продолжает критиковать действия российского руководства, особенно в контексте отношений России и Украины. Его выступления и интервью часто становятся поводом для обсуждения в медиа и социальных сетях.
В феврале 2024 года Покровского впервые привлекли к административной ответственности по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях. Согласно материалам дела, он обвиняется в нарушении части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, которая касается производства материалов иностранным агентом с использованием интернета без соответствующей маркировки. Покровскому может быть назначен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
*Максим Покровский внесен Минюстом в реестр иноагентов
** Артур Смольянинов признан Минюстом РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
***Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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