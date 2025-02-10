10 февраля 2025

Челябинский губернатор Текслер и глава Тульской области почтили память героев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятники с военной тематикой. Челябинск, скульптура, вечный огонь
Два главы региона почтили память Героев на мемориале Вечный огонь Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Тульской области Дмитрий Миляев в рамках рабочего визита делегации почтили память Героев. Они возложили цветы на мемориальный комплекс Вечный огонь в Челябинске.

«В рамках рабочей поездки делегации Тульской области на Южный Урал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Тульской области Дмитрий Миляев возложили цветы к Вечному огню на Аллее Славы. Руководители двух регионов отдали дань уважения подвигу советских воинов», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе правительства области отметили, что мемориал включает в себя Вечный огонь, а также памятник танкистам-добровольцам и гранитные стелы с именами южноуральцев, которые отдали свои жизни за Победу. Он расположен в центре Челябинска и является объектом культурного наследия региона.

Губернаторы почтили память Героев
Губернаторы почтили память Героев
К мемориалу Вечный огонь были возложены цветы
К мемориалу Вечный огонь были возложены цветы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Тульской области Дмитрий Миляев в рамках рабочего визита делегации почтили память Героев. Они возложили цветы на мемориальный комплекс Вечный огонь в Челябинске. «В рамках рабочей поездки делегации Тульской области на Южный Урал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Тульской области Дмитрий Миляев возложили цветы к Вечному огню на Аллее Славы. Руководители двух регионов отдали дань уважения подвигу советских воинов», — уточнили в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе правительства области отметили, что мемориал включает в себя Вечный огонь, а также памятник танкистам-добровольцам и гранитные стелы с именами южноуральцев, которые отдали свои жизни за Победу. Он расположен в центре Челябинска и является объектом культурного наследия региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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