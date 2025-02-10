Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Тульской области Дмитрий Миляев в рамках рабочего визита делегации почтили память Героев. Они возложили цветы на мемориальный комплекс Вечный огонь в Челябинске.
«В рамках рабочей поездки делегации Тульской области на Южный Урал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Тульской области Дмитрий Миляев возложили цветы к Вечному огню на Аллее Славы. Руководители двух регионов отдали дань уважения подвигу советских воинов», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
В пресс-службе правительства области отметили, что мемориал включает в себя Вечный огонь, а также памятник танкистам-добровольцам и гранитные стелы с именами южноуральцев, которые отдали свои жизни за Победу. Он расположен в центре Челябинска и является объектом культурного наследия региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!