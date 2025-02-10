Читатели URA.RU собрали десятки тысяч на лечение братьям с неизвестной болезнью из Екатеринбурга

Сбор средств на лечение братьев из Екатеринбурга, теряющих зрение и слух, закрыт

11 февраля 2025 в 12:55 Размер текста - 17 +

Алексей и Глеб стараются не унывать из-за болезни, отнимающей у них здоровье (архивное фото) Фото предоставлено Ольгой Матрениной После публикации на сайте URA.RU истории о братьях Матрениных, которые страдают от неизвестной болезни, лишающей их слуха и зрения, семье удалось собрать 300 тысяч рублей на реабилитацию. 240 тысяч удалось собрать через фонд, а оставшуюся часть пожертвовали неравнодушные читатели агентства. История многодетной семьи с двумя братьями, страдающими от неизвестной болезни, была опубликована на сайте URA.RU 4 февраля. Тогда Ольга, воспитывающая в одиночку шестерых детей, поделилась, что для реабилитации сыновей ей необходимо собрать 300 тысяч рублей. Однако, несмотря на все усилия, женщине не удалось самостоятельно накопить нужную сумму. В поисках помощи она обратилась в благотворительный фонд 'Русфонд', который организовал сбор средств. Когда удалось собрать 240 тысяч, процесс затормозился. Вмешательство журналиста агентства и публикация помогли завершить сбор. «Я очень благодарна всем, кто откликнулся на наш сбор. Огромная благодарность 'Русфонду' за помощь и поддержку, а также URA.RU за освещение нашей истории и неравнодушие вашей аудитории», — сказала мама мальчиков Ольга Матренина. URA.RU благодарит всех, кто поддержал акцию, сделав репост или перечислив средства. Агентство продолжит следить за судьбой юных уральцев. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на сайте URA.RU истории о братьях Матрениных, которые страдают от неизвестной болезни, лишающей их слуха и зрения, семье удалось собрать 300 тысяч рублей на реабилитацию. 240 тысяч удалось собрать через фонд, а оставшуюся часть пожертвовали неравнодушные читатели агентства. История многодетной семьи с двумя братьями, страдающими от неизвестной болезни, была опубликована на сайте URA.RU 4 февраля. Тогда Ольга, воспитывающая в одиночку шестерых детей, поделилась, что для реабилитации сыновей ей необходимо собрать 300 тысяч рублей. Однако, несмотря на все усилия, женщине не удалось самостоятельно накопить нужную сумму. В поисках помощи она обратилась в благотворительный фонд 'Русфонд', который организовал сбор средств. Когда удалось собрать 240 тысяч, процесс затормозился. Вмешательство журналиста агентства и публикация помогли завершить сбор. «Я очень благодарна всем, кто откликнулся на наш сбор. Огромная благодарность 'Русфонду' за помощь и поддержку, а также URA.RU за освещение нашей истории и неравнодушие вашей аудитории», — сказала мама мальчиков Ольга Матренина. URA.RU благодарит всех, кто поддержал акцию, сделав репост или перечислив средства. Агентство продолжит следить за судьбой юных уральцев. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.