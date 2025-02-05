Два брата из Екатеринбурга теряют зрение и слух из-за неизвестной болезни

06 февраля 2025 в 08:49 Размер текста - 17 +

Алексей и Глеб стараются не унывать из-за болезни, отнимающей у них здоровье (архивное фото) Фото предоставлено Ольгой Матрениной Екатеринбурженка Ольга Матренина — мать шестерых детей — столкнулась с бедой: два ее несовершеннолетних сына стали терять самые обычные навыки. Генетики не смогли установить точный диагноз. Как женщина в одиночку пытается спасти сыновей от неизвестной болезни — в материале URA.RU. Алексею сейчас 12 лет. Он родился абсолютно здоровым. В семье он стал пятым ребенком. Первые годы мальчик развивался нормально, ничем не отличаясь от сверстников. В девять лет он неожиданно потерял сознание прямо на глазах у матери. Через некоторое время состояние ухудшилось: появилась слабость в правой ноге, из-за чего он начал ее волочить, правая рука перестала функционировать нормально, а головные боли становились все сильнее. Алексей постепенно восстанавливает потерянные навыки благодаря реабилитации Фото предоставлено Ольгой Матрениной «Мы объездили множество специалистов, пытаясь понять причину. Но никто не смог дать точного ответа, связывая все с неврологическими проблемами. Назначенная терапия помогла лишь остановить обмороки. Со временем ситуация усугубилась: сын разучился читать и писать, его речь ухудшилась. Постепенно Леша стал терять слух и зрение», — рассказала Ольга. Глебу семь. Когда ему исполнилось пять лет, мама заметила, что ребенок часто жалуется на слабость и боль в ногах. Простые детские шалости, как бег или прыжки, давались ему с трудом, а после физической активности Глеб быстро уставал. Как и брат, он постепенно стал хуже говорить. «Это не могло быть простым совпадением, и я заподозрила, что проблема намного глубже. Чтобы разобраться, я обратилась к врачам и настояла на обследованиях. Генетики не смогли объяснить, в чем дело», — поделилась Ольга. Первые признаки заболевания у Глеба проявились раньше, чем у его брата Фото предоставлено Ольгой Матрениной В сентябре Лешу и Глеба осмотрели в Томском медико-генетическом центре. Точный диагноз не поставили и там, выявив лишь когнитивные отклонения. Врачи считают, что заболевание имеет генетическую природу, предлагают дальнейшее исследование. Сейчас мальчики находятся в клинике «Реабилитация доктора Волковой». «Леша научился читать, писать и сидеть за столом, но ему все еще трудно ходить. Глеб стал более активным, хотя быстро устает, а его речь по-прежнему нечеткая. Все занятия у нас направлены на формирование нейронных связей: с детьми работают нейропсихолог, дефектолог, логопед. Мы будем проводить адаптивные интеллектуальные и физические занятия. Оба мальчика нуждаются в длительной коррекционной работе», — отметила врач клиники Ирина Волкова. Несмотря на финансовые трудности, Ольга старается дать детям лучшее детство Фото предоставлено Ольгой Матрениной «Реабилитация для моих сыновей стоит 300 тысяч рублей — сумма, которую я не могу осилить. Ранее я пыталась откладывать средства, но сейчас все деньги уходят на лекарства, анализы и поездки в Москву. Уже год врачи ищут причину болезни, ждать нельзя — реабилитация важна для сохранения их здоровья. Я прошу помощи у неравнодушных людей. Ваш вклад может дать моим детям шанс сохранить силы и продолжить борьбу. Каждый рубль — это шаг к их счастливому будущему», — говорит Ольга. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке . Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Ольга Матренина — мать шестерых детей — столкнулась с бедой: два ее несовершеннолетних сына стали терять самые обычные навыки. Генетики не смогли установить точный диагноз. Как женщина в одиночку пытается спасти сыновей от неизвестной болезни — в материале URA.RU. Алексею сейчас 12 лет. Он родился абсолютно здоровым. В семье он стал пятым ребенком. Первые годы мальчик развивался нормально, ничем не отличаясь от сверстников. В девять лет он неожиданно потерял сознание прямо на глазах у матери. Через некоторое время состояние ухудшилось: появилась слабость в правой ноге, из-за чего он начал ее волочить, правая рука перестала функционировать нормально, а головные боли становились все сильнее. «Мы объездили множество специалистов, пытаясь понять причину. Но никто не смог дать точного ответа, связывая все с неврологическими проблемами. Назначенная терапия помогла лишь остановить обмороки. Со временем ситуация усугубилась: сын разучился читать и писать, его речь ухудшилась. Постепенно Леша стал терять слух и зрение», — рассказала Ольга. Глебу семь. Когда ему исполнилось пять лет, мама заметила, что ребенок часто жалуется на слабость и боль в ногах. Простые детские шалости, как бег или прыжки, давались ему с трудом, а после физической активности Глеб быстро уставал. Как и брат, он постепенно стал хуже говорить. «Это не могло быть простым совпадением, и я заподозрила, что проблема намного глубже. Чтобы разобраться, я обратилась к врачам и настояла на обследованиях. Генетики не смогли объяснить, в чем дело», — поделилась Ольга. В сентябре Лешу и Глеба осмотрели в Томском медико-генетическом центре. Точный диагноз не поставили и там, выявив лишь когнитивные отклонения. Врачи считают, что заболевание имеет генетическую природу, предлагают дальнейшее исследование. Сейчас мальчики находятся в клинике «Реабилитация доктора Волковой». «Леша научился читать, писать и сидеть за столом, но ему все еще трудно ходить. Глеб стал более активным, хотя быстро устает, а его речь по-прежнему нечеткая. Все занятия у нас направлены на формирование нейронных связей: с детьми работают нейропсихолог, дефектолог, логопед. Мы будем проводить адаптивные интеллектуальные и физические занятия. Оба мальчика нуждаются в длительной коррекционной работе», — отметила врач клиники Ирина Волкова. «Реабилитация для моих сыновей стоит 300 тысяч рублей — сумма, которую я не могу осилить. Ранее я пыталась откладывать средства, но сейчас все деньги уходят на лекарства, анализы и поездки в Москву. Уже год врачи ищут причину болезни, ждать нельзя — реабилитация важна для сохранения их здоровья. Я прошу помощи у неравнодушных людей. Ваш вклад может дать моим детям шанс сохранить силы и продолжить борьбу. Каждый рубль — это шаг к их счастливому будущему», — говорит Ольга. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.