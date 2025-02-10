В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали племянника знаменитого хоккеиста Сергея Макарова — Павла Макарова. Он руководит спортивной школой по хоккею, названной в честь своего именитого родственника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении менеджера возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере.
«По данным следствия, 21 мая прошлого года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы. За это он подготовил и выдал документацию о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. В дальнейшем полученные клюшки подозреваемый реализовал, а вырученными денежными средствами с продажи распорядился по своему усмотрению», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. На основании представленных управлением результатов оперативно-разыскной деятельности в следственном отделе по Советскому району регионального СКР в отношении Макарова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
В настоящий момент в спортшколе и по месту жительства Макарова проводятся обыски. Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.
Сергей Макаров — воспитанник челябинского ХК «Трактор». Выступал за сборную Советского Союза на позиции правого нападающего. За годы карьеры стал двукратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира. У него есть два брата: Николай и Юрий. Второй когда-то руководил школой имени Макарова в Челябинске. После его место занял сын Павел.
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