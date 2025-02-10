В Челябинске ФСБ и СК задержали племянника знаменитого хоккеиста Макарова. Видео

11 февраля 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

В отношении Павла Макарова возбуждено уголовное дело по факту взятки Фото: Официальный сайт МБУ ДО СШОР им. С. Макарова г. Челябинска/https://hsh-smakarova.edusite.ru/ В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали племянника знаменитого хоккеиста Сергея Макарова — Павла Макарова. Он руководит спортивной школой по хоккею, названной в честь своего именитого родственника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении менеджера возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. «По данным следствия, 21 мая прошлого года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы. За это он подготовил и выдал документацию о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. В дальнейшем полученные клюшки подозреваемый реализовал, а вырученными денежными средствами с продажи распорядился по своему усмотрению», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. На основании представленных управлением результатов оперативно-разыскной деятельности в следственном отделе по Советскому району регионального СКР в отношении Макарова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В настоящий момент в спортшколе и по месту жительства Макарова проводятся обыски. Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта. Сергей Макаров — воспитанник челябинского ХК «Трактор». Выступал за сборную Советского Союза на позиции правого нападающего. За годы карьеры стал двукратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира. У него есть два брата: Николай и Юрий. Второй когда-то руководил школой имени Макарова в Челябинске. После его место занял сын Павел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали племянника знаменитого хоккеиста Сергея Макарова — Павла Макарова. Он руководит спортивной школой по хоккею, названной в честь своего именитого родственника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении менеджера возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. «По данным следствия, 21 мая прошлого года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы. За это он подготовил и выдал документацию о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. В дальнейшем полученные клюшки подозреваемый реализовал, а вырученными денежными средствами с продажи распорядился по своему усмотрению», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. На основании представленных управлением результатов оперативно-разыскной деятельности в следственном отделе по Советскому району регионального СКР в отношении Макарова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В настоящий момент в спортшколе и по месту жительства Макарова проводятся обыски. Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта. Сергей Макаров — воспитанник челябинского ХК «Трактор». Выступал за сборную Советского Союза на позиции правого нападающего. За годы карьеры стал двукратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира. У него есть два брата: Николай и Юрий. Второй когда-то руководил школой имени Макарова в Челябинске. После его место занял сын Павел.