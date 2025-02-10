Госэкспертиза запретила строить новый пермский курорт

Проект парк-отеля «Королево» в Добрянском округе Пермского края получил отрицательное заключение госэкспертизы. В туркомплексе планировалось построить четырехзвездочную гостиницу на 90 номеров. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей.
«Комплексный туристический проект „Королёво“, 4*, 127 номеров, Пермский край, Добрянский городской округ. Отрицательное заключение», — сообщается на сайте единого госреестра заключений. Заключение выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.
Помимо гостиницы, генплан туркомплекса предусматривает постройку апартаментов на 32 номера, пяти коттеджей, лодочной станции, банного комплекса, вертолетной площадки и зон для занятий различными видами спорта. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.
Застройщиком туркомплекса выступает ООО «Парк-Отель Королево». Уставной капитал общества составляет 428,6 млн рублей. Проект реализуется с привлечением АО «Корпорация Туризм.РФ».
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