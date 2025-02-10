10 февраля 2025

Госэкспертиза запретила строить новый пермский курорт

Проект комплекса в Добрянке получил отрицательное заключение госэкспертизы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комплексный туристический проект «Королево» не прошел госэкспертизу
Комплексный туристический проект «Королево» не прошел госэкспертизу Фото:

Проект парк-отеля «Королево» в Добрянском округе Пермского края получил отрицательное заключение госэкспертизы. В туркомплексе планировалось построить четырехзвездочную гостиницу на 90 номеров. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей.

«Комплексный туристический проект „Королёво“, 4*, 127 номеров, Пермский край, Добрянский городской округ. Отрицательное заключение», — сообщается на сайте единого госреестра заключений. Заключение выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Помимо гостиницы, генплан туркомплекса предусматривает постройку апартаментов на 32 номера, пяти коттеджей, лодочной станции, банного комплекса, вертолетной площадки и зон для занятий различными видами спорта. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

Застройщиком туркомплекса выступает ООО «Парк-Отель Королево». Уставной капитал общества составляет 428,6 млн рублей. Проект реализуется с привлечением АО «Корпорация Туризм.РФ».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проект парк-отеля «Королево» в Добрянском округе Пермского края получил отрицательное заключение госэкспертизы. В туркомплексе планировалось построить четырехзвездочную гостиницу на 90 номеров. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. «Комплексный туристический проект „Королёво“, 4*, 127 номеров, Пермский край, Добрянский городской округ. Отрицательное заключение», — сообщается на сайте единого госреестра заключений. Заключение выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Помимо гостиницы, генплан туркомплекса предусматривает постройку апартаментов на 32 номера, пяти коттеджей, лодочной станции, банного комплекса, вертолетной площадки и зон для занятий различными видами спорта. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года. Застройщиком туркомплекса выступает ООО «Парк-Отель Королево». Уставной капитал общества составляет 428,6 млн рублей. Проект реализуется с привлечением АО «Корпорация Туризм.РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...