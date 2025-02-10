В 69-й школе Нижнего Тагила ученики избивают и унижают беззащитную сверстницу. Видео, на котором подросток влетел с ноги в живот девочки, появилось в Telegram. Следователи регионального СУ СКР уже организовали проверку и проведут судмедэкспертизу, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Школьники школы № 69 издеваются над этой девочкой. Избивают и снимают все это на видео», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца.
Информация об избиении поступила в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СКР. В ходе проверки правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). «По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение», — отметили там.
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