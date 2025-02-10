10 февраля 2025

В школе Нижнего Тагила ученики избивают и унижают девочку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе № 25. Екатеринбург, ребенок, школьник, ученик, девочка, школа, ученица, школьница
Пострадавшая школьница не может дать отпор (архивное фото) Фото:

В 69-й школе Нижнего Тагила ученики избивают и унижают беззащитную сверстницу. Видео, на котором подросток влетел с ноги в живот девочки, появилось в Telegram. Следователи регионального СУ СКР уже организовали проверку и проведут судмедэкспертизу, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Школьники школы № 69 издеваются над этой девочкой. Избивают и снимают все это на видео», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца.

Информация об избиении поступила в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СКР. В ходе проверки правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). «По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение», — отметили там.

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В 69-й школе Нижнего Тагила ученики избивают и унижают беззащитную сверстницу. Видео, на котором подросток влетел с ноги в живот девочки, появилось в Telegram. Следователи регионального СУ СКР уже организовали проверку и проведут судмедэкспертизу, рассказали в пресс-службе ведомства. «Школьники школы № 69 издеваются над этой девочкой. Избивают и снимают все это на видео», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Информация об избиении поступила в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СКР. В ходе проверки правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). «По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение», — отметили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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