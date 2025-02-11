Сеть азиатской кухни запускает магазины готовой корейской еды в Санкт-Петербурге

Сеть ресторанов «Кореана», начала развивать новый формат магазинов под названием «Ко24». Первый такой магазин открылся на Загородном проспекте, предлагая посетителям готовую корейскую еду и разнообразные азиатские товары. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Сеть ресторанов „Кореана“ в начале 2025 года открыла на Загородном проспекте, 70/2, магазин „Ко24“. Это первая точка нового формата, где представлена готовая корейская еда и азиатские товары (снеки, напитки, соусы, уходовая косметика и др.). До конца текущего года „Кореана“ планирует запустить в Санкт-Петербурге три-пять подобных магазинов, после чего проект будет расширен по франшизе», — пишет «Коммерсант». Кроме того, часть площади занимает кафе с 20 посадочными местами.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», суммарная выручка ООО «Кореана фудс», «Кореана лайт» и «Кимчи ту гоу» в 2023 году составила 386,5 млн рублей, а чистая прибыль достигла 27 млн рублей. Спрос на готовую еду продолжает расти, что обусловлено ускоренным темпом жизни и изменениями в потребительских предпочтениях, особенно среди молодежи. Однако, как отмечают эксперты, рынок готовой еды становится все более конкурентным, особенно с учетом расширения ассортимента азиатских товаров крупными ритейлерами.
Несмотря на высокий интерес к корейской культуре и кухне, эксперты предостерегают от переоценки потенциала для масштабирования такого нишевого формата, как «Ко24». Важным фактором успеха будет не только уникальность концепции, но и качество ее реализации, а также способность адаптироваться к меняющимся условиям рынка и потребностям целевой аудитории.
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