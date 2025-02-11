Экс-ведущая «Россия-1» заявила, что РФ требует ее привезти из Чехии

Телеведущая Курбангалеева* заявила, что РФ требует ее экстрадиции из Чехии
© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущая Курбангалеева заявила, что получила письмо от чешской полиции
Телеведущая Курбангалеева заявила, что получила письмо от чешской полиции Фото:

Генпрокуратура России официально потребовала экстрадиции бывшей ведущей телеканала «Россия-1» Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом) из Чехии, где она в настоящее время проживает. Об этом сообщила сама журналистка.

«По словам Курбангалеевой, она получила соответствующее письмо от чешской полиции», — передает РБК. Бывшей ведущей уже назначен адвокат, а дело об экстрадиции будет рассматривать Городской суд Праги. Курбангалеева вела программу «Вести» на телеканале «Россия-1» с 2007 по 2014 год.

В РФ бывшую телеведущую канала «Россия-1» обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности и распространении недостоверных сведений о действиях российской армии. Соответствующее решение о заочном аресте было вынесено судом, после чего Министерство внутренних дел объявило ее в федеральный и международный розыск. 

*Фарида Курбангалеева признана Минюстом иноагентом в РФ

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Генпрокуратура России официально потребовала экстрадиции бывшей ведущей телеканала «Россия-1» Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом) из Чехии, где она в настоящее время проживает. Об этом сообщила сама журналистка. «По словам Курбангалеевой, она получила соответствующее письмо от чешской полиции», — передает РБК. Бывшей ведущей уже назначен адвокат, а дело об экстрадиции будет рассматривать Городской суд Праги. Курбангалеева вела программу «Вести» на телеканале «Россия-1» с 2007 по 2014 год. В РФ бывшую телеведущую канала «Россия-1» обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности и распространении недостоверных сведений о действиях российской армии. Соответствующее решение о заочном аресте было вынесено судом, после чего Министерство внутренних дел объявило ее в федеральный и международный розыск.  *Фарида Курбангалеева признана Минюстом иноагентом в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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