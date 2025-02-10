10 февраля 2025

Названы самые высокооплачиваемые металлургические вакансии в Челябинске

В Челябинске токари зарабатывают почти 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата у токарей за год поднялась на 15% до 147 000 рублей в месяц
Зарплата у токарей за год поднялась на 15% до 147 000 рублей в месяц Фото:

В Челябинской области в сфере металлообработки больше всех стали зарабатывать токари, их средняя зарплата выросла на 15% до 147 000 рублей в месяц за полный рабочий день. На втором и третьем местах операторы станка и шлифовщики, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области в сфере металлообработки больше всех получают токари, чей заработок за год увеличился в среднем на 15% до 147 000 рублей. На втором месте оказались шлифовщики — соискателям на эту должность стали предлагать 108 964 рублей, что на 14% больше, чем в январе прошлого года», — сообщили в пресс-службе.

При этом больше всего за 2024 год заработок увеличился у операторов станка. Представителям данной профессии стали предлагать зарплату на 17% больше, 93 111 рублей за полный рабочий день.

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В Челябинской области в сфере металлообработки больше всех стали зарабатывать токари, их средняя зарплата выросла на 15% до 147 000 рублей в месяц за полный рабочий день. На втором и третьем местах операторы станка и шлифовщики, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области в сфере металлообработки больше всех получают токари, чей заработок за год увеличился в среднем на 15% до 147 000 рублей. На втором месте оказались шлифовщики — соискателям на эту должность стали предлагать 108 964 рублей, что на 14% больше, чем в январе прошлого года», — сообщили в пресс-службе. При этом больше всего за 2024 год заработок увеличился у операторов станка. Представителям данной профессии стали предлагать зарплату на 17% больше, 93 111 рублей за полный рабочий день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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