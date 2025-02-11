Минтранс: утечек нефтепродуктов из танкера Koala не обнаружено

При обследовании танкера Koala в порту Усть-Луга, где ранее произошел взрыв в машинном отделении, не было обнаружено утечек нефтепродуктов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
"Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления нет. Вокруг танкера установили боновые заграждения, разлива нефтепродуктов не зафиксировано", — написали в telegram-канале ведомства.
Замминистра транспорта Евгений Филиппов принимает участие в контроле за ходом выполнения работ на месте происшествия. В ходе визита он встретился с представителями региональной администрации и служб оперативного реагирования, провел осмотр территории, где произошло ЧП, и обсудил с участниками встречи координированный план действий по устранению последствий инцидента.
Также было организовано водолазное обследование танкера специалистами Морспасслужбы. В процессе работы на борту, на котором находится около 130 тысяч тонн мазута, специалисты рассматривают вопросы его безопасной откачки. Для этих целей из Мурманска были доставлены насосы, готовность которых в настоящее время проверяется.
В порту Усть-Луга Ленинградской области в воскресенье, 9 февраля, произошел инцидент с танкером Koala, который транспортировал 130 тысяч тонн мазута. Судно село на мель в результате неудачного запуска двигателя, после чего последовал взрыв. Сообщений о погибших или пострадавших в результате происшествия не поступало. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
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