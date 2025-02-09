Танкер Koala со 130 тысячами тонн мазута начал тонуть: есть ли угроза разлива, причина инцидента

В воскресенье 9 февраля танкер Koala, загруженный 130 тысячами тонн мазута, сел на мель. Инцидент произошел в порту Усть-Луга, Ленинградская область. Причиной стал неправильный запуск двигателя и последующий взрыв. Погибших и пострадавших нет. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
С чего все началось
Утром 9 февраля танкер Koala сел на мель. Инцидент произошел во время запуска двигателя. Об этом сообщил губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
Сейчас танкер пришвартован у причала в порту Усть-Луга. На борту находятся 130 тысяч тонн нефтепродуктов. Сообщается, что угроза разлива мазута отсутствует.
Причина инцидента
Как подчеркнул глава региона, на борту судна возникли проблемы во время запуска двигателя. «Произошел техногенный инцидент, в итоге машинное отделение получило повреждение», — написал Дрозденко.
Позже, как подтвердили в telegram-канале Росморречфлота, на борту произошел взрыв. Отмечается, что грузовые резервуары не повреждены и угрозы затопления судна нет.
Что с членами экипажа
Koala ходит под флагом Антигуа и Барбуды (Карибское море). На момент инцидента на борту находились 24 члена экипажа: четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 граждан Индонезии. Сейчас все они эвакуированы, пострадавших нет.
Расследование
По слова губернатора, начаты мероприятия по обследованию машинного отделения. Продолжается установка точной причины происшествия.
Кроме того, организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта. Вскоре на место инцидента прибудут водолазы для подводного осмотра судна. Решается вопрос о возбуждении дела.
Что известно про танкер «коала»
Сервис VesselFinder для отслеживания местоположения судов сообщает, что танкер Koala, построенный в 2003 году, прибыл в Усть-Лугу 6 февраля. Ситуацию в МЧС России пока не прокомментировали.
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