День защитника Отечества в Тюмени отметят маскарадом

Костюмированный бал-маскарад пройдет в Тюмени 23 февраля — в День защитника Отечества. Об этом организаторы сообщили в группе «Городской бал-маскарад» в социальной сети «ВКонтакте».
«Волшебный вечер в традиции 19 века, где многие лица скрыты масками, а все присутствующие — в маскарадных костюмах в стилистике прошлых эпох. Принять участие может любой желающий старше 14 лет, наличие партнера и танцевальных навыков необязательны», — сообщается в анонсе мероприятия.
Программой предусмотрены исторические танцы, которым обучат на месте, и старинные забавы. Организаторы также принимают заявки от артистов на творческие выступления.
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