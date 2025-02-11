День защитника Отечества в Тюмени отметят маскарадом

В Тюмени в День защитника Отечества пройдет костюмированный бал-маскарад
© Служба новостей «URA.RU»
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Бал-маскарад будет в костюмах 19 века
Бал-маскарад будет в костюмах 19 века Фото:

Костюмированный бал-маскарад пройдет в Тюмени 23 февраля — в День защитника Отечества. Об этом организаторы сообщили в группе «Городской бал-маскарад» в социальной сети «ВКонтакте».

«Волшебный вечер в традиции 19 века, где многие лица скрыты масками, а все присутствующие — в маскарадных костюмах в стилистике прошлых эпох. Принять участие может любой желающий старше 14 лет, наличие партнера и танцевальных навыков необязательны», — сообщается в анонсе мероприятия.

Программой предусмотрены исторические танцы, которым обучат на месте, и старинные забавы. Организаторы также принимают заявки от артистов на творческие выступления.

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Костюмированный бал-маскарад пройдет в Тюмени 23 февраля — в День защитника Отечества. Об этом организаторы сообщили в группе «Городской бал-маскарад» в социальной сети «ВКонтакте». «Волшебный вечер в традиции 19 века, где многие лица скрыты масками, а все присутствующие — в маскарадных костюмах в стилистике прошлых эпох. Принять участие может любой желающий старше 14 лет, наличие партнера и танцевальных навыков необязательны», — сообщается в анонсе мероприятия. Программой предусмотрены исторические танцы, которым обучат на месте, и старинные забавы. Организаторы также принимают заявки от артистов на творческие выступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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