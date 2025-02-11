Российская певица Ирина Аллегрова планирует обратиться в суд из-за использования ее песни «Угонщица» в челябинском ночном клубе S&B, где ее регулярно исполняет травести-артист. Артистка сочла подобный «перформанс» нарушением своих авторских прав.
«Ирина Аллегрова будет судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-актера. Он(а) постоянно исполняет ее песню „Угонщица“. По вечерам композиции эстрадной певицы распевает Зоя Душечка (сценическое имя). Артистка такой перформанс не оценила и заявила, что ее права будут защищать юристы Российского авторского общества, с которыми у нее контракт. Теперь они готовят иск к травести и к организатору клуба», — сообщает telegram-канал Mash.
Mash отметил, что если владельцы заведения проиграют дело, то им придется заплатить за каждое выступление с песнями Аллегровой. Также в ночном клубе S&B уже проводили проверки. Однако серьезных нарушений, таких как пропаганда ЛГБТ (признано в России экстремистским) или нелегальная продажа алкоголя, выявлено не было.
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