Володин вступился за основателя IT-компании iSpring Ускова, подозреваемого в мошенничестве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности обратиться к соответствующим структурам в связи с задержанием основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Володин выразил необходимость разобраться в обстоятельствах дела Ускова, касающегося приобретения земельных участков.
«Попросим профильный комитет [по безопасности], Василий Иванович Пискарев… со своей стороны направьте, пожалуйста, обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, кто многое сделал, создал школу, ему вспомнили историю 12-летней давности, надо разобраться», — сказал Володин на пленарном заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте Госдумы.
Уголовное дело против Юрия Ускова было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации брата основателя компании, задержание Юрия связано с событиями, произошедшими 12 лет назад при приобретении земельных участков.
В 2024 году компания iSpring объявила о намерении инвестировать 10 миллиардов рублей в создание частного IT-вуза, который будет носить такое же имя, как и сама компания. Вложения планируется осуществить к 2032 году. Проект предусматривает развитие кампуса в Йошкар-Оле, что включает строительство учебных корпусов, лабораторий, спортивных объектов и общежитий для студентов.
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