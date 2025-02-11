Володин вступился за основателя IT-компании iSpring Ускова, подозреваемого в мошенничестве

Володин поручил выяснить, почему задержали Ускова в Марий Эл
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Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring
Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности обратиться к соответствующим структурам в связи с задержанием основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Володин выразил необходимость разобраться в обстоятельствах дела Ускова, касающегося приобретения земельных участков.

«Попросим профильный комитет [по безопасности], Василий Иванович Пискарев… со своей стороны направьте, пожалуйста, обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, кто многое сделал, создал школу, ему вспомнили историю 12-летней давности, надо разобраться», — сказал Володин на пленарном заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте Госдумы.

Уголовное дело против Юрия Ускова было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации брата основателя компании, задержание Юрия связано с событиями, произошедшими 12 лет назад при приобретении земельных участков.

В 2024 году компания iSpring объявила о намерении инвестировать 10 миллиардов рублей в создание частного IT-вуза, который будет носить такое же имя, как и сама компания. Вложения планируется осуществить к 2032 году. Проект предусматривает развитие кампуса в Йошкар-Оле, что включает строительство учебных корпусов, лабораторий, спортивных объектов и общежитий для студентов.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности обратиться к соответствующим структурам в связи с задержанием основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Володин выразил необходимость разобраться в обстоятельствах дела Ускова, касающегося приобретения земельных участков. «Попросим профильный комитет [по безопасности], Василий Иванович Пискарев… со своей стороны направьте, пожалуйста, обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, кто многое сделал, создал школу, ему вспомнили историю 12-летней давности, надо разобраться», — сказал Володин на пленарном заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте Госдумы. Уголовное дело против Юрия Ускова было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации брата основателя компании, задержание Юрия связано с событиями, произошедшими 12 лет назад при приобретении земельных участков. В 2024 году компания iSpring объявила о намерении инвестировать 10 миллиардов рублей в создание частного IT-вуза, который будет носить такое же имя, как и сама компания. Вложения планируется осуществить к 2032 году. Проект предусматривает развитие кампуса в Йошкар-Оле, что включает строительство учебных корпусов, лабораторий, спортивных объектов и общежитий для студентов.
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