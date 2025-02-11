Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»

11 февраля 2025 в 19:12 Размер текста - 17 +

Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили более 20 стран Фото: Сергей Русанов © URA.RU Более 20 стран подтвердили свое участие в международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Конкурс „Интервидение“ будет проходить в сентябре 2025 года в Москве… В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — рассказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. По словам спецпредставителя, предстоящий конкурс обещает стать одним из ведущих культурных мероприятий 2025 года. Участие в нем таких стран, как Китай, Бразилия и государства СНГ (Азербайджан, Беларусь и Кыргызстан) значительно увеличивает его шансы на успех. Швыдкой отметил, что «Интервидение» не будет следовать стандартам, принятым на других подобных событиях, таких как «Евровидение». Это даст возможность увидеть разнообразие популярной музыки, связанной с национальными традициями. Сотрудничество фонда, инициировавшего конкурс, и команды Первого канала обещает создать уникальное явление в мире музыки. В начале февраля 2025 года президент России Владимир Путин поручил провести музыкальный конкурс «Интервидение» вместо европейского «Евровидения». В организационный комитет конкурса включены представители высшего руководства страны. Дмитрий Чернышенко, занимающий пост вице-премьера, был утвержден в качестве председателя этого комитета. Кроме того, роль председателя наблюдательного совета возложена на Сергея Кириенко, который исполняет обязанности первого заместителя главы администрации президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 20 стран подтвердили свое участие в международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Конкурс „Интервидение“ будет проходить в сентябре 2025 года в Москве… В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — рассказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. По словам спецпредставителя, предстоящий конкурс обещает стать одним из ведущих культурных мероприятий 2025 года. Участие в нем таких стран, как Китай, Бразилия и государства СНГ (Азербайджан, Беларусь и Кыргызстан) значительно увеличивает его шансы на успех. Швыдкой отметил, что «Интервидение» не будет следовать стандартам, принятым на других подобных событиях, таких как «Евровидение». Это даст возможность увидеть разнообразие популярной музыки, связанной с национальными традициями. Сотрудничество фонда, инициировавшего конкурс, и команды Первого канала обещает создать уникальное явление в мире музыки. В начале февраля 2025 года президент России Владимир Путин поручил провести музыкальный конкурс «Интервидение» вместо европейского «Евровидения». В организационный комитет конкурса включены представители высшего руководства страны. Дмитрий Чернышенко, занимающий пост вице-премьера, был утвержден в качестве председателя этого комитета. Кроме того, роль председателя наблюдательного совета возложена на Сергея Кириенко, который исполняет обязанности первого заместителя главы администрации президента.